Алена Савкина вернется на телепроект «Дом-2» ближе к лету
С тех пор, как периметр телепроекта «Дом-2» покинула беременная Алена Савкина прошло уже несколько недель, однако зрители продолжают наблюдать за ее жизнью в социальной сети Instagram. И это не странно, ведь всего через пару дней она наконец-то станет мамой.
Сейчас девушка находится на 39-ой неделе, а роды назначены на 31 января – 1 февраля, поэтому поклонники буквально заваливают ее вопросами о сыне, самочувствии и возвращении на реалити-шоу.
Бывшая возлюбленная Ильи Яббарова не стала долго держать интригу, опубликовав на своей странице пост, в котором дала ответы на самые распространённые вопросы.
По ее словам, за весь период беременности она набрала около 13 килограмм, поэтому уверена, что после родов быстро вернется в привычную ей форму. Роддом и палату Алена уже выбрала, сумку со всеми необходимыми вещами подготовила, а значит ко дню «Х» полностью готова.
Также Савкина сообщила, что имя для ребенка уже выбрала, но называть его пока не будет, так как боится, что в самый последний момент передумает. Растяжек на животике и груди у нее нет, поскольку на протяжении всей беременности она активно ухаживает за кожей.
В заключении девушка отметила, что квартиру снимает самостоятельно, а на телестройку обязательно вернется, но только ближе к лету, поэтому все ее поклонники могут не переживать на счет того, что больше не увидят ее в периметре.
Сейчас девушка находится на 39-ой неделе, а роды назначены на 31 января – 1 февраля, поэтому поклонники буквально заваливают ее вопросами о сыне, самочувствии и возвращении на реалити-шоу.
Бывшая возлюбленная Ильи Яббарова не стала долго держать интригу, опубликовав на своей странице пост, в котором дала ответы на самые распространённые вопросы.
По ее словам, за весь период беременности она набрала около 13 килограмм, поэтому уверена, что после родов быстро вернется в привычную ей форму. Роддом и палату Алена уже выбрала, сумку со всеми необходимыми вещами подготовила, а значит ко дню «Х» полностью готова.
Также Савкина сообщила, что имя для ребенка уже выбрала, но называть его пока не будет, так как боится, что в самый последний момент передумает. Растяжек на животике и груди у нее нет, поскольку на протяжении всей беременности она активно ухаживает за кожей.
В заключении девушка отметила, что квартиру снимает самостоятельно, а на телестройку обязательно вернется, но только ближе к лету, поэтому все ее поклонники могут не переживать на счет того, что больше не увидят ее в периметре.