АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработка шотландских ученых восстановит зрение с помощью стволовых клеток
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

После измены Влад Соколовский принес Рите Дакоте публичные извинения

Влад Соколовский решил принести публичные извинения своей экс-супруге Рите Дакоте. Несколько месяцев назад артиста уличили в измене, что стало ударом для исполнительницы.
После измены Влад Соколовский принес Рите Дакоте публичные извинения

Долгое время Влад Соколовский старался избегать темы с изменой Рите Дакоте, и лишь недавно артист начал делиться своими чувствами на этот счет. В частности, он признался, что должен попросить прощения прежде всего у своих жены и дочери. Артист выразил надежду, что сказанные при последней встрече слова нашли отклик у его экс-возлюбленной. Также извинился певец перед друзьями и семьей, которые вынуждены были столкнуться с последствиями его “пороков и слабостей”.

Сейчас Соколовский старается каждый день работать над собой, чтобы превратить слабости в сильные стороны. Музыкант извинения принес и своим поклонникам, отмечая, что сложнее всего для него “быть предателем”. Несмотря на свою ситуацию, экс-супруг Риты Дакоты уверен, что искренняя и настоящая любовь существует, и таковой он пожелал всем своим подписчикам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский политолог подверг сомнению
Поклонники раскритиковали Полину
Китайский пикап JAC T6 привезут на
Мобильная версия Microsoft Edge
Адвокат Александра Малинина заявила,
Павел Деревянко показал свой идеальный
Ученые зафиксировали мощную вспышку на
Конструкторы КБ "Туполев" назвали
Алена Савкина вернется на телепроект
После измены Влад Соколовский принес
Разработка шотландских ученых
Максим Фадеев трогательно простился с
Певица Елка показала на фото взрослых
“Люблю женатого”: Тина Канделаки
Марина Африкантова не собирается
В 2018 году во всем мире акулы нападали
Борис Корчевников в “Судьбе человека”
Влад Кадони потребовал у Ольги
Кристина Асмус, Александр Петров и Иван
Елена Степаненко может решиться на
Jinga представила 4G-смартфоны Picasso
Мусульмане ополчились на Nike из-за
Федор Смолов рассказал, почему в
Маргарита Ларченко простила Ксению
«Врачи предупреждали»: Юлия Савичева
Эксперты назвали ключевой симптом
Женские манекены отправятся к Луне для
Производитель «Авангарда» запатентовал
Предприимчивые москвичи зарабатывают на
«Добро пожаловать в реальность»: Блогер
Просмотреть все новости