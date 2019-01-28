После измены Влад Соколовский принес Рите Дакоте публичные извинения

Долгое время Влад Соколовский старался избегать темы с изменой Рите Дакоте, и лишь недавно артист начал делиться своими чувствами на этот счет. В частности, он признался, что должен попросить прощения прежде всего у своих жены и дочери. Артист выразил надежду, что сказанные при последней встрече слова нашли отклик у его экс-возлюбленной. Также извинился певец перед друзьями и семьей, которые вынуждены были столкнуться с последствиями его “пороков и слабостей”.Сейчас Соколовский старается каждый день работать над собой, чтобы превратить слабости в сильные стороны. Музыкант извинения принес и своим поклонникам, отмечая, что сложнее всего для него “быть предателем”. Несмотря на свою ситуацию, экс-супруг Риты Дакоты уверен, что искренняя и настоящая любовь существует, и таковой он пожелал всем своим подписчикам.