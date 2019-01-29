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Смартфон Pocophone F1 с процессором Snapdragon 845 продают за 18 000 рублей

Флагманская версия Pocophone F1 с процессором Snapdragon 845 в честь киберпонедельника реализуют за 18 тыс. руб. в рамках торговой онлайн-площадки Bringly. В устройстве используется Full HD+ дисплей.

Смартфон Pocophone F1 с процессором Snapdragon 845 продают за 18 000 рублей


В процессоре Snapdragon 845 работает восемь ядер с частотой 2,8 ГГц. Следует отметить графику Adreno 630. ОЗУ составляет 6 ГБ. Память выстроенного накопителя составляет 64 ГБ. Имеет место поддержка microSD. Разрешение основной камеры составляет 12+5 Мп, фронтальной - 20 Мп. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 4 000 мАч. Стоит также отметить быструю зарядку Quick Charge 3. Модель оснащают сканером отпечатков пальцев, а также распознавания лиц. Стоит отметить поддержку 4G LTE. В устройстве используются две SIM-карты формата nano. В качестве интерфейсов используются Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, USB Type-C. Устройство обладает следующими габаритами: 155,5х75,2х8,8 мм. Модель весит 182 грамма.

В магазине Bringly в настоящее время модель Pocophone F1 реализуется за 17 990 руб. В ходе регистрации всем пользователям даётся 500 бонусных баллов, что составляет 500 рублей скидки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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