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Павел Деревянко показал свой идеальный торс

Отечественный актер Павел Деревянко в данное время находится на отдыхе в Лос-Анджелесе, откуда постоянно делится с фанатами фото. В этот раз 42-летний артист опубликовал в соцсети снимок, на котором демонстрирует свой идеальный торс.

Павел Деревянко показал свой идеальный торс


Павел Деревянко показал, как он занимается на брусьях, а публикацию прокомментировал словами «Подъем-переворот». Снимок в течение десяти часов собрал свыше 14 тысяч одобрительных лайков и более 185 комментариев. Подписчицы по достоинству оценили отличную физическую форму своего кумира, не забыв написать ему огромное количество комплиментов.

Поклонники соцсети отметили, что артист даже во время каникул не забывает о спорте. Некоторые фанаты стали интересоваться у артиста, что за шрам у него на животе. Другие же фолловеры отметили, что Павел Деревянко отлично сыграл роль в фильме "Домашний арест", от которой они просто в восторге.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:46

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