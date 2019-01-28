Павел Деревянко показал свой идеальный торс

Павел Деревянко показал, как он занимается на брусьях, а публикацию прокомментировал словами «Подъем-переворот». Снимок в течение десяти часов собрал свыше 14 тысяч одобрительных лайков и более 185 комментариев. Подписчицы по достоинству оценили отличную физическую форму своего кумира, не забыв написать ему огромное количество комплиментов.Поклонники соцсети отметили, что артист даже во время каникул не забывает о спорте. Некоторые фанаты стали интересоваться у артиста, что за шрам у него на животе. Другие же фолловеры отметили, что Павел Деревянко отлично сыграл роль в фильме "Домашний арест", от которой они просто в восторге.