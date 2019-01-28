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“Люблю женатого”: Тина Канделаки рассказала о чувствах к своему мужу

Тина Канделаки призналась, что влюблена в женатого мужчину, которым является ее супруг Василий Боровко. О чувствах к мужу знаменитость рассказала в Instagram в режиме Stories.
“Люблю женатого”: Тина Канделаки рассказала о чувствах к своему мужу

Тина Канделаки в рамках взаимодействия с поклонниками предложила им поучаствовать в рубрике “Задай вопрос”, спрашивая у нее все, что интересно. Один из фолловеров отечественной телеведущей решил поинтересоваться, смогла бы 43-летняя артистка влюбиться в мужчину, который уже состоит в браке. На этот теледива подчеркнула, что уже “любит женатого”, однако женат объект ее воздыхания на ней самой.
“Люблю женатого”: Тина Канделаки рассказала о чувствах к своему мужу

Также Тина Канделаки добавила, что действительно редко показывает мужа-бизнесмена своим поклонникам. Причина этого скрывается в том, что Василий Боровок не является публичной персоной и не любит повышенного внимания. Узами брака телеведущая и предприниматель себя официально связали в 2014 году, также знаменитость растит двух детей от своих предыдущих отношений.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:19

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