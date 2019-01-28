“Люблю женатого”: Тина Канделаки рассказала о чувствах к своему мужу





Тина Канделаки в рамках взаимодействия с поклонниками предложила им поучаствовать в рубрике “Задай вопрос”, спрашивая у нее все, что интересно. Один из фолловеров отечественной телеведущей решил поинтересоваться, смогла бы 43-летняя артистка влюбиться в мужчину, который уже состоит в браке. На этот теледива подчеркнула, что уже “любит женатого”, однако женат объект ее воздыхания на ней самой.Также Тина Канделаки добавила, что действительно редко показывает мужа-бизнесмена своим поклонникам. Причина этого скрывается в том, что Василий Боровок не является публичной персоной и не любит повышенного внимания. Узами брака телеведущая и предприниматель себя официально связали в 2014 году, также знаменитость растит двух детей от своих предыдущих отношений.