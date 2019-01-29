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Ученые: ГМО-курицы несут яйца с противораковыми веществами

Сотрудники компании Roslin Technologies выступили с заявлением, что ГМО-курицы несут яйца, которые в своем составе имеют противораковые вещества. После ряда исследований ученые выявили в курином продукте лекарства, помогающие от заболевания онкологией и артритом.
Ученые: ГМО-курицы несут яйца с противораковыми веществами

Научные сотрудники утверждают, что рак, а также множество других болезней развиваются из-за острой нехватки белков в организме человека. Шотландские ученые вывели вид ГМО-куриц. Они производят яйца, которые содержат нужный белок в большом количестве. Участники исследования смогли определить ген, который отвечает за выработку данного вещества. После чего вживили его в ДНК птиц.

Специалисты утверждают, что снесенные ГМО-курицами яйца будут иметь в своем составе протеин, который важен для здоровья. На сегодняшний день все внимание научных сотрудников сосредоточено на произведении белка IFNalpha2a и макрофаги-CSF. Данный белок обладает противораковыми свойствами, а клетки макрофаги принимают участие в восстановлении поврежденных тканей. В планах представителей Roslin Technologies проведение наблюдений и определение эффективности метода.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:00

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