Ученые: ГМО-курицы несут яйца с противораковыми веществами





Научные сотрудники утверждают, что рак, а также множество других болезней развиваются из-за острой нехватки белков в организме человека. Шотландские ученые вывели вид ГМО-куриц. Они производят яйца, которые содержат нужный белок в большом количестве. Участники исследования смогли определить ген, который отвечает за выработку данного вещества. После чего вживили его в ДНК птиц.Специалисты утверждают, что снесенные ГМО-курицами яйца будут иметь в своем составе протеин, который важен для здоровья. На сегодняшний день все внимание научных сотрудников сосредоточено на произведении белка IFNalpha2a и макрофаги-CSF. Данный белок обладает противораковыми свойствами, а клетки макрофаги принимают участие в восстановлении поврежденных тканей. В планах представителей Roslin Technologies проведение наблюдений и определение эффективности метода.