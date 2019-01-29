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Китай и Южная Корея разработают систему контроля частиц пыли и смога

Китай и Южная Корея разработают систему контроля частиц пыли и смога. Специалисты намерены искусственно создать осадки, и в рамках своего эксперимента ученые хотят определить целесообразность применения дождя как средство против пыли и смога в атмосфере.
Китай и Южная Корея разработают систему контроля частиц пыли и смога

Эксперимент, скорее всего, проведут над акваторией Жёлтого моря благодаря самолёту, рассеивающего над водой йодит серебра, способного вызвать обилие осадков в случае попадания в облачную среду. Затем специалисты замеряют концентрацию пыли, поглощаемую искусственными осадками. По словам южнокорейских новостных изданий, страна страдают от пыли в атмосфере, приносимой ветряными потоками с территории Китая. Страны уже договорились бороться с данной проблемой, а также веществами, загрязняющими окружающую среду, однако какого-либо прогресса пока нет.

В правительстве КНР заверили коллег из Южной Кореи, что в ближайшее время число вредных веществ в окружающей среди будет уменьшено. Специалисты смогут решить вышеназванную проблему не только благодаря искусственному дождю, но специальным пылесборникам, уточняют журналисты.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

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