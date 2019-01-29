Китай и Южная Корея разработают систему контроля частиц пыли и смога





Эксперимент, скорее всего, проведут над акваторией Жёлтого моря благодаря самолёту, рассеивающего над водой йодит серебра, способного вызвать обилие осадков в случае попадания в облачную среду. Затем специалисты замеряют концентрацию пыли, поглощаемую искусственными осадками. По словам южнокорейских новостных изданий, страна страдают от пыли в атмосфере, приносимой ветряными потоками с территории Китая. Страны уже договорились бороться с данной проблемой, а также веществами, загрязняющими окружающую среду, однако какого-либо прогресса пока нет.В правительстве КНР заверили коллег из Южной Кореи, что в ближайшее время число вредных веществ в окружающей среди будет уменьшено. Специалисты смогут решить вышеназванную проблему не только благодаря искусственному дождю, но специальным пылесборникам, уточняют журналисты.