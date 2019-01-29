Китай и Южная Корея разработают систему контроля частиц пыли и смога
Китай и Южная Корея разработают систему контроля частиц пыли и смога. Специалисты намерены искусственно создать осадки, и в рамках своего эксперимента ученые хотят определить целесообразность применения дождя как средство против пыли и смога в атмосфере.
Эксперимент, скорее всего, проведут над акваторией Жёлтого моря благодаря самолёту, рассеивающего над водой йодит серебра, способного вызвать обилие осадков в случае попадания в облачную среду. Затем специалисты замеряют концентрацию пыли, поглощаемую искусственными осадками. По словам южнокорейских новостных изданий, страна страдают от пыли в атмосфере, приносимой ветряными потоками с территории Китая. Страны уже договорились бороться с данной проблемой, а также веществами, загрязняющими окружающую среду, однако какого-либо прогресса пока нет.
В правительстве КНР заверили коллег из Южной Кореи, что в ближайшее время число вредных веществ в окружающей среди будет уменьшено. Специалисты смогут решить вышеназванную проблему не только благодаря искусственному дождю, но специальным пылесборникам, уточняют журналисты.
Эксперимент, скорее всего, проведут над акваторией Жёлтого моря благодаря самолёту, рассеивающего над водой йодит серебра, способного вызвать обилие осадков в случае попадания в облачную среду. Затем специалисты замеряют концентрацию пыли, поглощаемую искусственными осадками. По словам южнокорейских новостных изданий, страна страдают от пыли в атмосфере, приносимой ветряными потоками с территории Китая. Страны уже договорились бороться с данной проблемой, а также веществами, загрязняющими окружающую среду, однако какого-либо прогресса пока нет.
В правительстве КНР заверили коллег из Южной Кореи, что в ближайшее время число вредных веществ в окружающей среди будет уменьшено. Специалисты смогут решить вышеназванную проблему не только благодаря искусственному дождю, но специальным пылесборникам, уточняют журналисты.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00