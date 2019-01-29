Андрей Макаревич высказался против идеи возрождения худсоветов





Не так давно Михаил Боярский поддержал идею возрождения на территории РФ худсоветов, считая, что такие объединения могли бы давать оценку достоинствам произведений, демонстрируемых в отечественном кино и театре. По словам Андрея Макаревича, он прекрасно помнит, каким образом работали такие группы и чем это в итоге заканчивалось. Результат оказывался не самым приятным, поэтому перед современной культурой в России стоит обязанность избежать возрождения в стране худсоветов.Действовали художественные советы еще в период существования СССР. Как правило, его членам предстояло выносить собственные профессиональные суждения о художественной ценности того или иного произведения. Также “рецензии” могли затрагивать репертуар и возможные достоинства представленной работы. В прошлом произведения, которые не прошли отбор худсовета, достаточно нередко так и не становились достоянием общественности.