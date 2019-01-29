Андрей Макаревич высказался против идеи возрождения худсоветов
Отечественный артист Андрей Макаревич высказался против инициативы возрождения на территории России худсоветов. По мнению фронтмена “Машины времени”, это походит на желание наступить на “те же грабли”.
Не так давно Михаил Боярский поддержал идею возрождения на территории РФ худсоветов, считая, что такие объединения могли бы давать оценку достоинствам произведений, демонстрируемых в отечественном кино и театре. По словам Андрея Макаревича, он прекрасно помнит, каким образом работали такие группы и чем это в итоге заканчивалось. Результат оказывался не самым приятным, поэтому перед современной культурой в России стоит обязанность избежать возрождения в стране худсоветов.
Действовали художественные советы еще в период существования СССР. Как правило, его членам предстояло выносить собственные профессиональные суждения о художественной ценности того или иного произведения. Также “рецензии” могли затрагивать репертуар и возможные достоинства представленной работы. В прошлом произведения, которые не прошли отбор худсовета, достаточно нередко так и не становились достоянием общественности.
Не так давно Михаил Боярский поддержал идею возрождения на территории РФ худсоветов, считая, что такие объединения могли бы давать оценку достоинствам произведений, демонстрируемых в отечественном кино и театре. По словам Андрея Макаревича, он прекрасно помнит, каким образом работали такие группы и чем это в итоге заканчивалось. Результат оказывался не самым приятным, поэтому перед современной культурой в России стоит обязанность избежать возрождения в стране худсоветов.
Действовали художественные советы еще в период существования СССР. Как правило, его членам предстояло выносить собственные профессиональные суждения о художественной ценности того или иного произведения. Также “рецензии” могли затрагивать репертуар и возможные достоинства представленной работы. В прошлом произведения, которые не прошли отбор худсовета, достаточно нередко так и не становились достоянием общественности.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 00:00