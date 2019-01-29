АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработка шотландских ученых восстановит зрение с помощью стволовых клеток
EUR 75.19 USD 65.93
Курс валют на 29.01.2019

Андрей Макаревич высказался против идеи возрождения худсоветов

Отечественный артист Андрей Макаревич высказался против инициативы возрождения на территории России худсоветов. По мнению фронтмена “Машины времени”, это походит на желание наступить на “те же грабли”.
Андрей Макаревич высказался против идеи возрождения худсоветов

Не так давно Михаил Боярский поддержал идею возрождения на территории РФ худсоветов, считая, что такие объединения могли бы давать оценку достоинствам произведений, демонстрируемых в отечественном кино и театре. По словам Андрея Макаревича, он прекрасно помнит, каким образом работали такие группы и чем это в итоге заканчивалось. Результат оказывался не самым приятным, поэтому перед современной культурой в России стоит обязанность избежать возрождения в стране худсоветов.

Действовали художественные советы еще в период существования СССР. Как правило, его членам предстояло выносить собственные профессиональные суждения о художественной ценности того или иного произведения. Также “рецензии” могли затрагивать репертуар и возможные достоинства представленной работы. В прошлом произведения, которые не прошли отбор худсовета, достаточно нередко так и не становились достоянием общественности.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Макаревич высказался против идеи
ЕКА: Подготовка к лунным миссиям
Александр Буйнов похвастался
Илья Яббаров представил агитационный
Российские ученые предложили новый
Андрогин Билал Хассани представит
В Apple запустят подписку с играми для
Две 50-летние «Волги» поедут на ралли
В Подмосковье электричка насмерть сбила
В Пентагоне обеспокоены отставанием в
Фанаты оценили блестящие наряды Надежды
Желтеющие осенние листья помогли ученым
Наталия Гулькина на своё 55-летие
Porsche повысила цены на весь модельный
Испанская няня детей Кейт Миддлтон и
Рамзан Кадыров пригласил Федора
Ученые нашли самую холодную карликовую
В США создают инновационные таблетки от
Испытания первого алюминиевого
Космонавт Лука Пармитано предрек
Японские астрономы назвали кратер на
Ксения Собчак высмеяла роман Федора
В Bluetooth появилась функция
Украинский политолог подверг сомнению
Поклонники раскритиковали Полину
Китайский пикап JAC T6 привезут на
Мобильная версия Microsoft Edge
Адвокат Александра Малинина заявила,
Павел Деревянко показал свой идеальный
Ученые зафиксировали мощную вспышку на
Просмотреть все новости