Марина Африкантова не собирается заводить детей и быть домохозяйкой в ближайшие пару лет





Сейчас у девушки есть абсолютно все, что необходимо для жизни, поэтому она откладывает деньги, чтобы после ухода за ворота иметь возможность открыть собственный бизнес и получать хороший доход.В пример блондинка привела родителей, которые в свое время купили в Москве помещение и по сей день сдают его в аренду, ежемесячно получая неплохую прибавку к зарплате.Кроме того, Марина подчеркнула, что часть отложенных денег потратит на ремонт квартиры, которую выиграл Роман Капаклы в конкурсе «Человек года».По словам Афикантовой, несмотря на то, что возлюбленный сделал ей предложение, и совсем скоро она станет его женой, спешить с детьми они не будут. Сначала ребята займутся обустройством жилья, после решат проблемы с работой и лишь через несколько лет начнут думать о потомстве.Стоит отметить, что планы участницы поддержали далеко не все. Многие считают, что девушка уже не в том возрасте, чтобы думать о реализации себя, и ей надо поскорее забеременеть, иначе потом могут возникнуть проблемы, и завести ребенка не получится.Ведущие же вообще не понимают, что в последнее время происходит с их подопечной: сначала она отказалась от пышной свадьбы, хотя ранее мечтала об этом, а теперь заявляет, что не будет рожать. По их мнению, во всем виноват Рома, который заставляет ее идти против собственной воли ради совместного будущего с ним.