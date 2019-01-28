АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработка шотландских ученых восстановит зрение с помощью стволовых клеток
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Марина Африкантова не собирается заводить детей и быть домохозяйкой в ближайшие пару лет

За 4 года жизни в периметре телепроекта «Дом-2» Марине Африкантовой удалось стать одной из самых высокооплачиваемых участниц. На свою зарплату она уже купила себе дорогостоящий автомобиль, а также несколько раз отдохнула в Арабских Эмиратах.

Сейчас у девушки есть абсолютно все, что необходимо для жизни, поэтому она откладывает деньги, чтобы после ухода за ворота иметь возможность открыть собственный бизнес и получать хороший доход.

Марина Африкантова не собирается заводить детей и быть домохозяйкой в ближайшие пару лет

В пример блондинка привела родителей, которые в свое время купили в Москве помещение и по сей день сдают его в аренду, ежемесячно получая неплохую прибавку к зарплате.

Кроме того, Марина подчеркнула, что часть отложенных денег потратит на ремонт квартиры, которую выиграл Роман Капаклы в конкурсе «Человек года».

По словам Афикантовой, несмотря на то, что возлюбленный сделал ей предложение, и совсем скоро она станет его женой, спешить с детьми они не будут. Сначала ребята займутся обустройством жилья, после решат проблемы с работой и лишь через несколько лет начнут думать о потомстве.

Марина Африкантова не собирается заводить детей и быть домохозяйкой в ближайшие пару лет

Стоит отметить, что планы участницы поддержали далеко не все. Многие считают, что девушка уже не в том возрасте, чтобы думать о реализации себя, и ей надо поскорее забеременеть, иначе потом могут возникнуть проблемы, и завести ребенка не получится.

Ведущие же вообще не понимают, что в последнее время происходит с их подопечной: сначала она отказалась от пышной свадьбы, хотя ранее мечтала об этом, а теперь заявляет, что не будет рожать. По их мнению, во всем виноват Рома, который заставляет ее идти против собственной воли ради совместного будущего с ним.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский политолог подверг сомнению
Поклонники раскритиковали Полину
Китайский пикап JAC T6 привезут на
Мобильная версия Microsoft Edge
Адвокат Александра Малинина заявила,
Павел Деревянко показал свой идеальный
Ученые зафиксировали мощную вспышку на
Конструкторы КБ "Туполев" назвали
Алена Савкина вернется на телепроект
После измены Влад Соколовский принес
Разработка шотландских ученых
Максим Фадеев трогательно простился с
Певица Елка показала на фото взрослых
“Люблю женатого”: Тина Канделаки
Марина Африкантова не собирается
В 2018 году во всем мире акулы нападали
Борис Корчевников в “Судьбе человека”
Влад Кадони потребовал у Ольги
Кристина Асмус, Александр Петров и Иван
Елена Степаненко может решиться на
Jinga представила 4G-смартфоны Picasso
Мусульмане ополчились на Nike из-за
Федор Смолов рассказал, почему в
Маргарита Ларченко простила Ксению
«Врачи предупреждали»: Юлия Савичева
Эксперты назвали ключевой симптом
Женские манекены отправятся к Луне для
Производитель «Авангарда» запатентовал
Предприимчивые москвичи зарабатывают на
«Добро пожаловать в реальность»: Блогер
Просмотреть все новости