Разработка шотландских ученых восстановит зрение с помощью стволовых клеток





Исследователи из Эдинбургского университета (Шотландия) первыми в мире провели клиническое испытание с использованием стволовых клеток от доноров для создания ткани, которая может быть трансплантирована пациентам с дефицитом лимбальных стволовых клеток, которое является причиной слепоты. Нормальная здоровая роговица глаза прозрачна, однако при дефиците лимбальных стволовых клеток она покрывается рубцами и мутнеет.В процессе научного проекта ученые отобрали донорский материал и вырастили из него стволовые клетки, обладающие уникальной способностью трансформироваться в ткани, готовые к пересадке.В исследовании принимали участие 16 пациентов, которых разделили на две группы. Добровольцы из первой группы принимали глазные капли, а терапия испытуемых из второй группы была дополнена стволовыми клетками. В результате эксперимента авторы зафиксировали, что у пациентов, в лечении которых применялись стволовые клетки, в течение 18 месяцев произошло значительное восстановление поверхности роговицы глаза, чего не наблюдалось у добровольцев, принимавших традиционные препараты.Эксперты отмечают, что данное направление требует дальнейшего изучения и проведения более масштабного исследования.