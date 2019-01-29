Актер Сэм Нил занимается йогой в компании домашней свиньи





Сэм Нил в свой 71 год продолжает сниматься в кино, но еще известный актер имеет собственную ферму в Новой Зеландии, при которой также предусмотрена винодельня. В окружении природы артист предпочитает заниматься йогой, а компанию ему составляют животные. В частности, на опубликованных фото также присутствует домашняя свинья по имени Анжелика, нередко его сопровождают утка Чарли и овечка с кличкой Сьюзи. Забавные кадры Сэм Нил сопроводил не менее веселой подписью, раскрыв нюансы такой “тренировки”.Новый пост актера привел его поклонников в восторг. Многие фолловеры страницы Сэма Нила оценили чувство юмора своего кумира, а некоторые подписчики начали оставлять свои забавные замечания. Твит успел собрать более 28 тысяч “лайков” от юзеров.