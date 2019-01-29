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Актер Сэм Нил занимается йогой в компании домашней свиньи

Новозеландский актер Сэм Нил, известный по ленте “Парк Юрского периода”, устраивает занятия йогой в компании домашней семьи. Соответствующий пост знаменитость обнародовал на своей странице в Twitter.
Актер Сэм Нил занимается йогой в компании домашней свиньи

Сэм Нил в свой 71 год продолжает сниматься в кино, но еще известный актер имеет собственную ферму в Новой Зеландии, при которой также предусмотрена винодельня. В окружении природы артист предпочитает заниматься йогой, а компанию ему составляют животные. В частности, на опубликованных фото также присутствует домашняя свинья по имени Анжелика, нередко его сопровождают утка Чарли и овечка с кличкой Сьюзи. Забавные кадры Сэм Нил сопроводил не менее веселой подписью, раскрыв нюансы такой “тренировки”.
Актер Сэм Нил занимается йогой в компании домашней свиньи

Новый пост актера привел его поклонников в восторг. Многие фолловеры страницы Сэма Нила оценили чувство юмора своего кумира, а некоторые подписчики начали оставлять свои забавные замечания. Твит успел собрать более 28 тысяч “лайков” от юзеров.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00

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