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ЕКА: Подготовка к лунным миссиям пройдет на поверхности вулканов

Сотрудники Европейского космического агентства (ЕКА) приступили к испытаниям, которые позволят космонавтам полноценно работать на Луне в рамках космической миссии. Тренировки проходят на испанском острове Лансароте, поскольку ландшафт его вулканов максимально приближен к поверхности спутника Земли.
ЕКА: Подготовка к лунным миссиям пройдет на поверхности вулканов

Перед этим специалисты провели анализ движения астронавтов, которые надевают на себя плотный и большой скафандр. Этот «костюм» изрядно ограничивает их движения, и ученым предстоит разработать аппаратуру, которая будет учитывать это. Испытания проходят в рамках компании Pangea-X, ее руководители сделают из космонавтов геологов, которые смогут прямо на Луне проводить опыты. Также они научатся правильно обращаться с новым оборудованием, когда на их руках будут надеты герметичные перчатки. Ученые разработают для них скафандры, которые в свое время носили Базз Олдрин и Нил Армстронг. Их конструкция не позволяла приседать и сковывала все движения. Поэтому обучить персонал становится главной задачей авторов исследования.

За неимением своих скафандров команда ученых из ЕКА позаимствовала их у NASA. Они оснащены камерами, которые имеют возможность снимать в режиме реального времени и крутиться на 360 градусов. Все результаты астронавты записывают в специальную электронную книгу, а действие проходит на настоящих вулканах.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 23:00

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