ЕКА: Подготовка к лунным миссиям пройдет на поверхности вулканов





Перед этим специалисты провели анализ движения астронавтов, которые надевают на себя плотный и большой скафандр. Этот «костюм» изрядно ограничивает их движения, и ученым предстоит разработать аппаратуру, которая будет учитывать это. Испытания проходят в рамках компании Pangea-X, ее руководители сделают из космонавтов геологов, которые смогут прямо на Луне проводить опыты. Также они научатся правильно обращаться с новым оборудованием, когда на их руках будут надеты герметичные перчатки. Ученые разработают для них скафандры, которые в свое время носили Базз Олдрин и Нил Армстронг. Их конструкция не позволяла приседать и сковывала все движения. Поэтому обучить персонал становится главной задачей авторов исследования.За неимением своих скафандров команда ученых из ЕКА позаимствовала их у NASA. Они оснащены камерами, которые имеют возможность снимать в режиме реального времени и крутиться на 360 градусов. Все результаты астронавты записывают в специальную электронную книгу, а действие проходит на настоящих вулканах.