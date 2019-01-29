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Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в 2018 году

Эксперты компании по производству лакокрасочных материалов BASF Coatings назвали самые популярные цвета автомобилей в 2018 году. Больше всего автовладельцы интересовались ахроматическими цветами, которые нельзя получить путем смешивания нескольких видов красок.
Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в 2018 году

80% проданных в минувшем году автомобилей по всему миру были окрашены в белый, серый, черный и серебристый. Отметим, что 41% из всего числа реализованных машин имели салон белого цвета, при этом, данная расцветка пользовалась особой популярностью на китайском рынке, где ее выбрали 59% автовладельцев. Эксперты отмечают, что дело здесь не только в эстетике, сколько в финансах большинство автопроизводителей выбрали данный цвет в качестве базового, и за него дилеры не требуют доплаты.

На втором месте по популярности оказался черный цвет, на который пришлось 16% реализуемых автомобилей. Третье место досталось серому с результатом 13%. На серебристый пришлось 9%, синий 8%, красный 7% и 2% автомобилей были окрашены в коричневый цвет.

Меньше всего приобретали золотистые, зеленые, фиолетовые и оранжевые автомобили. Они заняли меньше 1% рынка. В BASF Coatings отметили снижение популярности моделей с серебристым цветом кузова. За год падение составило более 6%.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:00

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