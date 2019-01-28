Александр Буйнов похвастался достижениями своего внука в учебе

По словам артиста, его внук занял первое место в рамках конкурса по русскому языку. Александр Буйнов выразил слова благодарности учительнице по данному предмету за ее труд и вклад в образование учеников. Певец также отметил, что Нестеренко Ольга Алексеевна входит в перечень из 50 лучших педагогов Москвы. Подписчики поздравили внука Александра Николаевича. Многие фолловеры согласились с артистом, что в школах очень мало уроков по каллиграфии и чистописанию.Стоит отметить, что Александр Буйнов на протяжении 15 лет находится в счастливом в браке с третьей женой Аленой. Ранее исполнитель песен признался, что изменял своей второй супруге, чем немало измучил себя, жену и дочь. Свою теперешнюю возлюбленную Александр Николаевич старается постоянно радовать. У артиста есть дочка, Юлия Буйнова. Наследница певца подарила ему троих внуков - Александра-младшего и двойняшек Софью и Дарью.