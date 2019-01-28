Борис Корчевников в “Судьбе человека” показал пережившую инсульт Нину Русланову





Проблемы со здоровьем у Нины Руслановой начались еще в 2009 году, когда имел место сердечный приступ, затем советская актриса прошла через операцию. В 2014 случился инсульт. Хотя артистка сейчас себя чувствует намного лучше, говорит она все еще с трудом. Впервые за долгое время знаменитость дала согласие на интервью, появившись в “Судьбе человека”. Студию Бориса Корчевникова посетила дочь актрисы, которая свою мать назвала настоящим бойцом.В интервью сама Нина Русланова призналась, что привыкла преодолевать трудности. Звезда советского кино росла в детском доме, не зная не только своих родителей, но даже точной даты рождения. Врачи запрещали артистке рождать из-за порока сердца, и она даже подписала бумаги, где в случае летального исхода давала медикам разрешение на спасение дочери.Русланова вспомнила, что на пике карьеры из-за работы у нее практически не оставалось времени на семью. Ее брак с Геннадием Рудаковым распался в 1990-х, в чем, как считает звезда, виноват и ее непростой характер. Дочь актрисы отметила, что даже после развода ее родители сохранили теплое общение.