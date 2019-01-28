Китайский пикап JAC T6 привезут на потребительский рынок России





То, что китайский производитель ввезет в Россию новую разработку, подтверждает появившийся в базе Росстандарта сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Пикап JAC T6 будет выпускаться с рамной конструкцией и получит две модификации мотора. В первом варианте разработчики установят двигатель с объемом 2 литра и мощностью 177 лошадиных сил. Второй вариант оснастят идентичным агрегатом с единственной разницей. Его силовая мощность будет достигать только 136 кВт. Оба автомобиля разработчики снабдили шестиступенчатой механической трансмиссией и полноприводной системой.Российский потребитель получит данное транспортное средство сразу в трех комплектациях. В базовый набор автомобиля войдут передние подушки безопасности, электронное противоугонное устройство, датчик парктроника, колесные диски на 17 дюймов, а также аудиосистема. Приобрести JAC T6 в российский покупатель сможет уже в первом полугодии этого года. Поставлять новинки в Россию будет предприятие из Казахстана.