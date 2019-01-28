АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработка шотландских ученых восстановит зрение с помощью стволовых клеток
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Китайский пикап JAC T6 привезут на потребительский рынок России

Китайская государственная компания JAC готовится к реализации нового автомобиля на потребительском рынке России. Речь идет о модели пикап T6.
Китайский пикап JAC T6 привезут на потребительский рынок России

То, что китайский производитель ввезет в Россию новую разработку, подтверждает появившийся в базе Росстандарта сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Пикап JAC T6 будет выпускаться с рамной конструкцией и получит две модификации мотора. В первом варианте разработчики установят двигатель с объемом 2 литра и мощностью 177 лошадиных сил. Второй вариант оснастят идентичным агрегатом с единственной разницей. Его силовая мощность будет достигать только 136 кВт. Оба автомобиля разработчики снабдили шестиступенчатой механической трансмиссией и полноприводной системой.

Российский потребитель получит данное транспортное средство сразу в трех комплектациях. В базовый набор автомобиля войдут передние подушки безопасности, электронное противоугонное устройство, датчик парктроника, колесные диски на 17 дюймов, а также аудиосистема. Приобрести JAC T6 в российский покупатель сможет уже в первом полугодии этого года. Поставлять новинки в Россию будет предприятие из Казахстана.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский политолог подверг сомнению
Поклонники раскритиковали Полину
Китайский пикап JAC T6 привезут на
Мобильная версия Microsoft Edge
Адвокат Александра Малинина заявила,
Павел Деревянко показал свой идеальный
Ученые зафиксировали мощную вспышку на
Конструкторы КБ "Туполев" назвали
Алена Савкина вернется на телепроект
После измены Влад Соколовский принес
Разработка шотландских ученых
Максим Фадеев трогательно простился с
Певица Елка показала на фото взрослых
“Люблю женатого”: Тина Канделаки
Марина Африкантова не собирается
В 2018 году во всем мире акулы нападали
Борис Корчевников в “Судьбе человека”
Влад Кадони потребовал у Ольги
Кристина Асмус, Александр Петров и Иван
Елена Степаненко может решиться на
Jinga представила 4G-смартфоны Picasso
Мусульмане ополчились на Nike из-за
Федор Смолов рассказал, почему в
Маргарита Ларченко простила Ксению
«Врачи предупреждали»: Юлия Савичева
Эксперты назвали ключевой симптом
Женские манекены отправятся к Луне для
Производитель «Авангарда» запатентовал
Предприимчивые москвичи зарабатывают на
«Добро пожаловать в реальность»: Блогер
Просмотреть все новости