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Влад Кадони потребовал у Ольги Рапунцель перестать «клянчить» у спонсоров «Дома-2» подарки

Несколько дней назад в эфире телепроекта «Дом-2» Влад Кадони публично попросил Ольгу Рапунцель не «клянчить» у спонсоров игрушки для своей дочери Василисы.

Незадолго до этого спонсоры реалити-шоу пригласили беременную Алену Савкину на встречу, чтобы купить ей некоторые необходимые вещи для новорожденного малыша, которые она потом должна будет рекламировать на своей странице в социальной сети Instagram.

Влад Кадони потребовал у Ольги Рапунцель перестать «клянчить» у спонсоров «Дома-2» подарки

Вместе с Аленой по магазинам отправили и Ольгу, так как она является молодой мамочкой и лучше других знает, в чем нуждается ребенок в первые месяцы своей жизни. Однако вместо помощи младшей сестре Рапунцель-старшая решила попытать счастье, попросив у спонсоров купить для Василисы куклу за 25 тысяч рублей, но получила отказ.

Позже спонсоры провели беседу с ведущими телестройки, потребовав, чтобы они надоумили своих подопечных не выпрашивать подарки, а ждать, пока им сами их не предложат. С этой целью Кадони и пожаловал в дом к новоиспеченным родителям.

Влад Кадони потребовал у Ольги Рапунцель перестать «клянчить» у спонсоров «Дома-2» подарки

Молодой человек попросил,не позорить их и ничего не «клянчить», однако Ольга не поняла, в чем ее обвиняют. Мамочка акцентировала внимание на том, что не имеет возможности покупать своей малышке дорогие игрушки, в которых та так нуждается, ведь они с мужем всю свою зарплату откладывают на квартиру в Москве.

По словам Рапунцель, телепроект «Дом-2» обеспечивает ее семью только самым необходимым, а потому ей приходится тратить свои сбережения на красивые платья, модную обувь и костюмчики для дочери, хотя со всем этим ей могли бы помочь спонсоры.

Влад Кадони потребовал у Ольги Рапунцель перестать «клянчить» у спонсоров «Дома-2» подарки

В итоге Кадони еще больше удивился наглости Ольги, которая полностью живет за счет реалити-шоу. Он заявил, что готов выделять им деньги на еду, медицинский осмотр для Василисы и на другие жизненно важные вещи, однако домик для кукол за 15 тысяч рублей и все дополнения к нему она должна купить сама, если видит в этом острую необходимость.

Девушка же заявила, что отныне ей вообще ничего не нужно. Она намерена уйти за ворота, где благодаря своему профилю в Instagram, будет получать гораздо больше денег, нежели ей платят на телестройке, и сможет обеспечивать дочку всем самым лучшим и дорогим.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:49

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