Максим Фадеев трогательно простился с группой SEREBRO
Максим Фадеев решил окончательно проститься с группой SEREBRO в ее прежнем составе. Соответствующий трогательный пост продюсер разместил на личной странице в Instagram.
На новом фото Максим Фадеев позирует с участницами SEREBRO в прежнем составе, где еще присутствует Ольга Серябкина. В подписи к публикации музыкальный продюсер отметил, что это один из его наиболее ценных проектов и любимая группа, которой он никогда не устанет гордиться. С тех пор он научился с особой точностью определять “девушек-серебро”. Артист ничуть не жалеет о пережитом с коллективом опыте, поскольку пройденный путь того стоил.
Фадеев подчеркнул, что этот проект настолько оправдал себя, что заслуживает на перезапуск. История SEREBRO жила и продолжает существовать именно благодаря каждой из участниц, а накануне прошло последнее выступление группы в старом составе. Всем солисткам коллектива продюсер признался в любви, отметив, что группа ни с кем не прощается, и совсем скоро пройдет перезапуск.
Ранее стало известно, что прежний состав коллектива «Serebro» вышел на сцену в последний раз.
На новом фото Максим Фадеев позирует с участницами SEREBRO в прежнем составе, где еще присутствует Ольга Серябкина. В подписи к публикации музыкальный продюсер отметил, что это один из его наиболее ценных проектов и любимая группа, которой он никогда не устанет гордиться. С тех пор он научился с особой точностью определять “девушек-серебро”. Артист ничуть не жалеет о пережитом с коллективом опыте, поскольку пройденный путь того стоил.
Фадеев подчеркнул, что этот проект настолько оправдал себя, что заслуживает на перезапуск. История SEREBRO жила и продолжает существовать именно благодаря каждой из участниц, а накануне прошло последнее выступление группы в старом составе. Всем солисткам коллектива продюсер признался в любви, отметив, что группа ни с кем не прощается, и совсем скоро пройдет перезапуск.
Ранее стало известно, что прежний состав коллектива «Serebro» вышел на сцену в последний раз.