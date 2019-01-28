АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработка шотландских ученых восстановит зрение с помощью стволовых клеток
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Максим Фадеев трогательно простился с группой SEREBRO

Максим Фадеев решил окончательно проститься с группой SEREBRO в ее прежнем составе. Соответствующий трогательный пост продюсер разместил на личной странице в Instagram.
Максим Фадеев трогательно простился с группой SEREBRO

На новом фото Максим Фадеев позирует с участницами SEREBRO в прежнем составе, где еще присутствует Ольга Серябкина. В подписи к публикации музыкальный продюсер отметил, что это один из его наиболее ценных проектов и любимая группа, которой он никогда не устанет гордиться. С тех пор он научился с особой точностью определять “девушек-серебро”. Артист ничуть не жалеет о пережитом с коллективом опыте, поскольку пройденный путь того стоил.

Фадеев подчеркнул, что этот проект настолько оправдал себя, что заслуживает на перезапуск. История SEREBRO жила и продолжает существовать именно благодаря каждой из участниц, а накануне прошло последнее выступление группы в старом составе. Всем солисткам коллектива продюсер признался в любви, отметив, что группа ни с кем не прощается, и совсем скоро пройдет перезапуск.

Ранее стало известно, что прежний состав коллектива «Serebro» вышел на сцену в последний раз.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский политолог подверг сомнению
Поклонники раскритиковали Полину
Китайский пикап JAC T6 привезут на
Мобильная версия Microsoft Edge
Адвокат Александра Малинина заявила,
Павел Деревянко показал свой идеальный
Ученые зафиксировали мощную вспышку на
Конструкторы КБ "Туполев" назвали
Алена Савкина вернется на телепроект
После измены Влад Соколовский принес
Разработка шотландских ученых
Максим Фадеев трогательно простился с
Певица Елка показала на фото взрослых
“Люблю женатого”: Тина Канделаки
Марина Африкантова не собирается
В 2018 году во всем мире акулы нападали
Борис Корчевников в “Судьбе человека”
Влад Кадони потребовал у Ольги
Кристина Асмус, Александр Петров и Иван
Елена Степаненко может решиться на
Jinga представила 4G-смартфоны Picasso
Мусульмане ополчились на Nike из-за
Федор Смолов рассказал, почему в
Маргарита Ларченко простила Ксению
«Врачи предупреждали»: Юлия Савичева
Эксперты назвали ключевой симптом
Женские манекены отправятся к Луне для
Производитель «Авангарда» запатентовал
Предприимчивые москвичи зарабатывают на
«Добро пожаловать в реальность»: Блогер
Просмотреть все новости