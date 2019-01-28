Певица Елка показала на фото взрослых “дочерей”

Елка редко затрагивает тему своей личной жизни, стараясь держать семью подальше от журналистов и обсуждений в СМИ. Однако недавно знаменитость решила все же показать своим многочисленным поклонникам уже взрослых “дочерей”, разместив в соцсети несколько снимков в их компании. Исполнительница и ее предполагаемые наследницы позируют в одинаковых спортивных нарядах. В подписи к публикации Елка назвала себя “матерью-кукушкой”, а своих детей — лучшими в мире.При этом неясно, действительно ли на снимке дочери Елки, ведь сама певица не комментировала слухи о своей беременности и не делала официальных заявлений. Удивлены были и многочисленные подписчики страницы знаменитости. Часть юзеров предположили, что на самом деле на снимках племянницы звезды, а другие смогли разглядеть внешнее сходство между артисткой и девушками.