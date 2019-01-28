Елена Степаненко может решиться на пластику после развода с Петросяном





После своего скандального развода артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко ведут активный образ жизни. Актрису можно часто увидеть на сцене, а юмориста подозревают в романе с его молодой помощницей по имени Татьяна Брухунова. Ходят слухи, что именно ради нее он решился на процедуры омоложения с помощью косметических масок.Однако Елена Степаненко также подозревается в обращении за помощью к специалистам. На днях она в компании своей ассистентки покинула здание челюстно-лицевой хирургии в Москве. На ее лице была характерная разметка, которую делают врачи перед омолаживающими пластическими процедурами.