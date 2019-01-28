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Елена Степаненко может решиться на пластику после развода с Петросяном

Знаменитая российская актриса и пародистка Елена Степаненко не так давно была замечена в здании Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Потом на ее лице можно было увидеть характерную для пластических врачей разметку, что навело поклонников на вполне определенные предположения.
Елена Степаненко может решиться на пластику после развода с Петросяном


После своего скандального развода артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко ведут активный образ жизни. Актрису можно часто увидеть на сцене, а юмориста подозревают в романе с его молодой помощницей по имени Татьяна Брухунова. Ходят слухи, что именно ради нее он решился на процедуры омоложения с помощью косметических масок.
Елена Степаненко может решиться на пластику после развода с Петросяном

Однако Елена Степаненко также подозревается в обращении за помощью к специалистам. На днях она в компании своей ассистентки покинула здание челюстно-лицевой хирургии в Москве. На ее лице была характерная разметка, которую делают врачи перед омолаживающими пластическими процедурами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:40

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