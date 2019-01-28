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Фанаты оценили блестящие наряды Надежды Бабкиной в «Модном приговоре»

Надежда Бабкина в своем Instagram-аккаунте поделилась с фолловерами снимками с очередной передачи «Модный приговор». Фанаты в соцсети оценили блестящие наряды любимой певицы.

Фанаты оценили блестящие наряды Надежды Бабкиной в «Модном приговоре»


Под публикациями народная артистка РФ оставила пост, в котором сообщила фанатам, что в обновленной студии «Модного приговора» отличная атмосфера. За время съемок шоу Надежда Георгиевна сменила 2 сверкающих золотистых наряда. Снимки знаменитости за семь часов собрали свыше трех тысяч отметок «Мне нравится» и около 60 комментариев.

Поклонники артистки заявили, что от ее образов они просто в восторге, не поскупившись на многочисленные комплименты. По словам фолловеров, Бабкина как всегда выглядит великолепно, отметив, что восхищаются ею. Подписчики подчеркнули, что артистка умеет также подбирать украшения к своим шикарным нарядам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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