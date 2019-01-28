Фанаты оценили блестящие наряды Надежды Бабкиной в «Модном приговоре»

Под публикациями народная артистка РФ оставила пост, в котором сообщила фанатам, что в обновленной студии «Модного приговора» отличная атмосфера. За время съемок шоу Надежда Георгиевна сменила 2 сверкающих золотистых наряда. Снимки знаменитости за семь часов собрали свыше трех тысяч отметок «Мне нравится» и около 60 комментариев.Поклонники артистки заявили, что от ее образов они просто в восторге, не поскупившись на многочисленные комплименты. По словам фолловеров, Бабкина как всегда выглядит великолепно, отметив, что восхищаются ею. Подписчики подчеркнули, что артистка умеет также подбирать украшения к своим шикарным нарядам.