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Федор Смолов рассказал, почему в молодости уходил в загулы

Знаменитый российский футболист Федор Смолов посетил передачу, где ведущей выступает Ксения Собчак. В беседе он признался, что в молодости часто уходил в загул, когда его не брали в заявку на матч.

Федор Смолов рассказал, почему в молодости уходил в загулы

Игрок московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал, что действительно мог позволить себе уйти в отрыв, когда был моложе. Про это спросила Ксения Собчак, вспомнившая ситуацию с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые все еще остаются в СИЗО. Смолов без утайки рассказал, что еще до знакомства с телеведущей Викторией Лопыревой мог позволить себе уйти в загул. Причиной этому становилась несправедливость. Ведь несмотря на то, что он мог забить мяч, тренер не выпускал его на поле, предпочитая иностранного игрока.

Федор Смолов добавил, что РФ такое отношение к футболистам норма. Во времена его молодости, когда он играл в Голландии, их тренер всегда выбирал своего игрока, если их уровень игры с иностранцем был примерно одинаковым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:10

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