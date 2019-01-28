Федор Смолов рассказал, почему в молодости уходил в загулы

Игрок московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал, что действительно мог позволить себе уйти в отрыв, когда был моложе. Про это спросила Ксения Собчак, вспомнившая ситуацию с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые все еще остаются в СИЗО. Смолов без утайки рассказал, что еще до знакомства с телеведущей Викторией Лопыревой мог позволить себе уйти в загул. Причиной этому становилась несправедливость. Ведь несмотря на то, что он мог забить мяч, тренер не выпускал его на поле, предпочитая иностранного игрока.Федор Смолов добавил, что РФ такое отношение к футболистам норма. Во времена его молодости, когда он играл в Голландии, их тренер всегда выбирал своего игрока, если их уровень игры с иностранцем был примерно одинаковым.