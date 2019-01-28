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Кристина Асмус, Александр Петров и Иван Янковский сыграют в фильме по роману «Текст»

Кристина Асмус, Александр Петров и Иван Янковский исполнят главные роли в новой ленте «Текст», снятой по роману Дмитрия Алексеевича Глуховского. По словам критиков, данное художественное произведение является новым прочтением романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Кристина Асмус, Александр Петров и Иван Янковский сыграют в фильме по роману «Текст»


События романа разворачиваются в современной Москве, а также ее пригородах. Режиссером картины стал Клим Шипенко. Сюжет фильма рассказывает о 27-летнем Илье Горюновом (Александр Петров). Молодого человека обвинили в распространении наркотиков, после чего он был осужден на 7 лет. Выйдя на свободу, парню пришлось строить новую жизнь. Поначалу Горюнов не хотел мстить своему обидчику по имени Петр, из-за которого он попал в тюрьму, но после понял, что иного выбора нет.



Дмитрий Глуховской рассказал, что сначала он собирался лично участвовать в выборе киноактеров для ленты «Текст», но понял, что это задача режиссера. Клим Шипенко заявил, что такого сюжета картины он не видел ни в российском, ни в зарубежном кинематографе. Когда фильм выйдет в прокат, пока неизвестно.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:44

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