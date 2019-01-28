Jinga представила 4G-смартфоны Picasso Note и Win Pro с NFC и емким аккумулятором
Компания производитель мобильных устройств Jinga представила потребителям 4G-смартфоны – Picasso Note и Win Pro. Новинки получили модуль NFC и емкий аккумулятор.
Разработчики оснастили смартфон Jinga Picasso Note IPS-экраном, который имеет диагональ 6,18 дюйма, а также разрешение 996х480 пикселей и соотношение сторон 19:9. Верхняя часть дисплея получила «челку». Она разместила в себе селфи-модуль на восемь мегапикселей, датчики и динамик. На задней панели телефона установлена двойная основная камера. Работает девайс на четырехядерном процессоре MediaTek MT6739 и операционной системе Android 8.1 Oreo с оперативной памятью ОЗУ на два гигабайта. Емкость аккумуляторной батареи равняется 3500 мАч. Смартфон получил два слота для SIM-карт и поддержку 4G, а также датчик NFC, который позволит юзеру проводить бесконтактные платежи.
Мобильный телефон Jinga Win Pro снабдили экраном с диагональю 5,45 дюйма. Он имеет расширение 1440х720 пикселей. Функционирует смартфон при помощи процессора MediaTek MT6739, который имеет четыре ядра Cortex-A53 (1,3 ГГц). ОП девайса — 3 гигабайта, а ОС - Android 8.1 Oreo. Win Pro получил основную камеру на два модуля (13 и 0,3 Мп), а также фронтальную на пять мегапикселей. Новинка имеет поддержку 4G и аккумулятор на 3700 мАч. Девайс также оснастили коммуникацией ближнего поля.
Мобильные телефоны на российском потребительском рынке можно будет приобрести менее чем за восемь тысяч рублей.
Разработчики оснастили смартфон Jinga Picasso Note IPS-экраном, который имеет диагональ 6,18 дюйма, а также разрешение 996х480 пикселей и соотношение сторон 19:9. Верхняя часть дисплея получила «челку». Она разместила в себе селфи-модуль на восемь мегапикселей, датчики и динамик. На задней панели телефона установлена двойная основная камера. Работает девайс на четырехядерном процессоре MediaTek MT6739 и операционной системе Android 8.1 Oreo с оперативной памятью ОЗУ на два гигабайта. Емкость аккумуляторной батареи равняется 3500 мАч. Смартфон получил два слота для SIM-карт и поддержку 4G, а также датчик NFC, который позволит юзеру проводить бесконтактные платежи.
Мобильный телефон Jinga Win Pro снабдили экраном с диагональю 5,45 дюйма. Он имеет расширение 1440х720 пикселей. Функционирует смартфон при помощи процессора MediaTek MT6739, который имеет четыре ядра Cortex-A53 (1,3 ГГц). ОП девайса — 3 гигабайта, а ОС - Android 8.1 Oreo. Win Pro получил основную камеру на два модуля (13 и 0,3 Мп), а также фронтальную на пять мегапикселей. Новинка имеет поддержку 4G и аккумулятор на 3700 мАч. Девайс также оснастили коммуникацией ближнего поля.
Мобильные телефоны на российском потребительском рынке можно будет приобрести менее чем за восемь тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:30