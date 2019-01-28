Jinga представила 4G-смартфоны Picasso Note и Win Pro с NFC и емким аккумулятором





Разработчики оснастили смартфон Jinga Picasso Note IPS-экраном, который имеет диагональ 6,18 дюйма, а также разрешение 996х480 пикселей и соотношение сторон 19:9. Верхняя часть дисплея получила «челку». Она разместила в себе селфи-модуль на восемь мегапикселей, датчики и динамик. На задней панели телефона установлена двойная основная камера. Работает девайс на четырехядерном процессоре MediaTek MT6739 и операционной системе Android 8.1 Oreo с оперативной памятью ОЗУ на два гигабайта. Емкость аккумуляторной батареи равняется 3500 мАч. Смартфон получил два слота для SIM-карт и поддержку 4G, а также датчик NFC, который позволит юзеру проводить бесконтактные платежи.Мобильный телефон Jinga Win Pro снабдили экраном с диагональю 5,45 дюйма. Он имеет расширение 1440х720 пикселей. Функционирует смартфон при помощи процессора MediaTek MT6739, который имеет четыре ядра Cortex-A53 (1,3 ГГц). ОП девайса — 3 гигабайта, а ОС - Android 8.1 Oreo. Win Pro получил основную камеру на два модуля (13 и 0,3 Мп), а также фронтальную на пять мегапикселей. Новинка имеет поддержку 4G и аккумулятор на 3700 мАч. Девайс также оснастили коммуникацией ближнего поля.Мобильные телефоны на российском потребительском рынке можно будет приобрести менее чем за восемь тысяч рублей.