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Мусульмане ополчились на Nike из-за имени Аллаха на подошве кроссовок

Американская компания Nike, занимающаяся созданием современной спортивной одежды, выпустила новые кроссовки версии Air Max. Данная обувь оскорбила многих мусульман и их религиозные чувства.

Мусульмане ополчились на Nike из-за имени Аллаха на подошве кроссовок

Активисткой Сайкой Норин было замечено, что в логотипе, который напечатали на подошве новых фирменных кроссовок, на арабском языке значится зашифрованное имя Аллаха. Женщина считает, что нанесение данного слова на элементы обуви является недопустимым. В особенности это касается самой подошвы, которая во время ходьбы соприкасается с поверхностью земли.

В выложенной в Сеть петиции, Норин призвала всемирно известную фирму перестать поставлять кроссовки в рамках мирового рынка, так как дизайн такой обуви является оскорбительным для мусульманского общества. Петиция уже смогла набрать приблизительно 6 тысяч подписей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

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