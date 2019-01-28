Мусульмане ополчились на Nike из-за имени Аллаха на подошве кроссовок





Активисткой Сайкой Норин было замечено, что в логотипе, который напечатали на подошве новых фирменных кроссовок, на арабском языке значится зашифрованное имя Аллаха. Женщина считает, что нанесение данного слова на элементы обуви является недопустимым. В особенности это касается самой подошвы, которая во время ходьбы соприкасается с поверхностью земли.В выложенной в Сеть петиции, Норин призвала всемирно известную фирму перестать поставлять кроссовки в рамках мирового рынка, так как дизайн такой обуви является оскорбительным для мусульманского общества. Петиция уже смогла набрать приблизительно 6 тысяч подписей.