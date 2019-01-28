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Маргарита Ларченко простила Ксению Бородину и Влада Кадони и без их извинений

Недавно зрители телепроекта «Дом-2» активно обсуждали вероятное изгнание Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко, причиной которого стало неадекватное поведение молодого человека на съемках шоу «Бородина против Бузовой». Ходили слухи, что он буквально разгромил студию, разозлившись на ведущих и приглашенных экспертов.

Однако уход саратовского шансонье не подтвердился. На днях в эфире показали выпуск, где Илья действительно разбушевался после того, как его новоиспеченную возлюбленную сравнили с Яной Шевцовой. Он разбил стеклянный журнальный столик, а также сломал микрофон.

Маргарита Ларченко простила Ксению Бородину и Влада Кадони и без их извинений

Оказалось, что на шоу Ксения Бородина и Владислав Кадони вновь упрекнули Риту в том, что она разрушила отношения Яббарова и Алены Савкиной, несмотря на беременность последней. По их мнению, этот поступок был аморальным, а потому они поставили девушку на одну ступень с новенькой Яной, которая в первый же день на проекте полностью разделась перед камерами.

Ларченко такое сравнение не понравилось, и она покинула студию, а вслед за ней ушел и возлюбленный, предварительно устроив погром. Позже блондинка заявила, что требует от ведущих публичных извинений, ведь в противном случае она уйдет за ворота, прихватив с собой Илью.

Маргарита Ларченко простила Ксению Бородину и Влада Кадони и без их извинений

Извиняться Бородина и Кадони, естественно, не стали, а потому Рита активно начала готовиться к уходу, заставляя избранника искать квартиру в Москве и работу. Однако молодому человеку покидать «Дом-2» совсем не хотелось, ведь ему очень долго приходилось выпрашивать руководство вернуть ему статус участника. Поэтому Яббаров, хоть изначально и поддался Ларченко, все-таки вовремя опомнился и уговорил девушку остаться в периметре.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:00

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