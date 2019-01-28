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«Врачи предупреждали»: Юлия Савичева рассказала, как потеряла ребенка

Знаменитая певица Юлия Савичева посетила передачу «Душевный разговор с Жасмин», которая транслируется на YouTube канале. В беседе артистка призналась, что пренебрегла предупреждением врачей и потеряла ребенка.
«Врачи предупреждали»: Юлия Савичева рассказала, как потеряла ребенка

Юлия Савичева и ее супруг композитор Александр Аршинов воспитывают 6-месячную дочь Анну. Пара счастлива в браке уже 4 года, однако ребенок в их семье мог появиться намного раньше. Дело в том, что к первой беременности певица отнеслась несерьезно. Несмотря на то, что врачи ей советовали больше внимания уделять себе, Савичева решила не менять привычный образ жизни. Она думала, что все произойдет само собой и продолжала работу в усиленном режиме.
«Врачи предупреждали»: Юлия Савичева рассказала, как потеряла ребенка

Юлия Савичева и ее супруг не падали духом и решились на еще одну попытку, которая им далась не просто. В это раз медики поставили артистку перед жестким выбором: работа или ребенок. Певица снизила нагрузки, уменьшила количество часов в рабочем графике и принимала лекарства, прописанные ей врачами. Счастливая мама вспоминает, что весь срок беременности провела в Португалии и нисколько не жалеет, что на время покинула сцену.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:51

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