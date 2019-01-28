Эксперты назвали ключевой симптом преждевременной смерти при гипертонии





Как правило, список симптомов гипертонии состоит из дискомфортного ощущения в области грудной клетки, головной боли и затрудненного дыхания. Однако стоит помнить, что существует и самый значимый симптом, который всегда упускается из виду на фоне сложности ситуации. Это мышечные толчки, которые появляются на фоне проблем с речью. Об опасном состоянии также может говорить кашель с кровью, ухудшение зрения, ощущение покалывания в конечностях и кровотечение.Чтобы снизить риск внезапной смерти при гипертонии, необходимо в первую очередь сменить режим питания. Преобладающими продуктами в рационе должны быть фрукты и овощи, а физическим нагрузкам стоит уделять внимание не менее 150 минут в неделю. Также медики рекомендуют людям после 40 лет следить за своим артериальным давлением и регулярно измерять его.