Производитель «Авангарда» запатентовал мобильный способ заправки ракет





Сотрудники АО сообщили, что их разработка позволит заменить все стационарные баки с ракетным топливом на мобильные. В опубликованной на сайте предприятия информации говорится, что благодаря запатентованному способу станет возможно использовать мобильные агрегаты. Они наполняются из железнодорожных цистерн и после этого осуществляют самостоятельную подготовку горючего перед процессом заправки ракеты. Официальный источник сообщает, что при наличии нескольких комплексов их можно будет без затруднений перебрасывать в различные регионы, где идет подготовка к запуску. В дальнейшем планируется автоматизировать и сам процесс подготовки компоненты ракетного топлива.Сотрудники «НПО машиностроения» считают, что данный метод является перспективным и намного безопаснее того, который применяется для заправки космических кораблей. В последнем используются такие опасные вещества, как гептил и амил. Безопасность нового способа заключается в снижении количества переливов и отсутствии необходимости перестыковок.