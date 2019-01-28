Производитель «Авангарда» запатентовал мобильный способ заправки ракет
Производитель гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» получил патент на разработку мобильного способа заправки космических кораблей. Акционерное общество «НПО машиностроения» предлагает полностью отказаться от стационарные хранилищ топлива.
Сотрудники АО сообщили, что их разработка позволит заменить все стационарные баки с ракетным топливом на мобильные. В опубликованной на сайте предприятия информации говорится, что благодаря запатентованному способу станет возможно использовать мобильные агрегаты. Они наполняются из железнодорожных цистерн и после этого осуществляют самостоятельную подготовку горючего перед процессом заправки ракеты. Официальный источник сообщает, что при наличии нескольких комплексов их можно будет без затруднений перебрасывать в различные регионы, где идет подготовка к запуску. В дальнейшем планируется автоматизировать и сам процесс подготовки компоненты ракетного топлива.
Сотрудники «НПО машиностроения» считают, что данный метод является перспективным и намного безопаснее того, который применяется для заправки космических кораблей. В последнем используются такие опасные вещества, как гептил и амил. Безопасность нового способа заключается в снижении количества переливов и отсутствии необходимости перестыковок.
Сотрудники АО сообщили, что их разработка позволит заменить все стационарные баки с ракетным топливом на мобильные. В опубликованной на сайте предприятия информации говорится, что благодаря запатентованному способу станет возможно использовать мобильные агрегаты. Они наполняются из железнодорожных цистерн и после этого осуществляют самостоятельную подготовку горючего перед процессом заправки ракеты. Официальный источник сообщает, что при наличии нескольких комплексов их можно будет без затруднений перебрасывать в различные регионы, где идет подготовка к запуску. В дальнейшем планируется автоматизировать и сам процесс подготовки компоненты ракетного топлива.
Сотрудники «НПО машиностроения» считают, что данный метод является перспективным и намного безопаснее того, который применяется для заправки космических кораблей. В последнем используются такие опасные вещества, как гептил и амил. Безопасность нового способа заключается в снижении количества переливов и отсутствии необходимости перестыковок.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:18