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Женские манекены отправятся к Луне для измерения уровня радиации

При помощи двух женских специальных манекенов ученые проведут замеры уровня радиации возле Луны. Эти необычные "космонавты" совершат полёт вокруг естественного спутника Земли в июне следующего года.

Женские манекены отправятся к Луне для измерения уровня радиации


Средством доставки станет космический корабль Orion. Оправкой займутся специалисты Европейского космического агентства (ЕКА). Манекены были названы Хельгой и Зоар. Они изготовлены из материалов, имитирующих различную плотность человеческих внутренних органов. В оснащение манекенов входят 5 600 датчиков, занимающихся замерами уровня галактических космических лучей. Также они замеряют солнечную радиацию. Зоар будет оснащаться специальным радиационным жилетом, а Хельга не получит защиту во время полёта.

Эти манекены выбрали вследствие увеличения количества женщин-космонавтов. Тела женщин являются более уязвимыми для радиации, о чем современная наука не может не беспокоиться.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:28

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