Женские манекены отправятся к Луне для измерения уровня радиации





Средством доставки станет космический корабль Orion. Оправкой займутся специалисты Европейского космического агентства (ЕКА). Манекены были названы Хельгой и Зоар. Они изготовлены из материалов, имитирующих различную плотность человеческих внутренних органов. В оснащение манекенов входят 5 600 датчиков, занимающихся замерами уровня галактических космических лучей. Также они замеряют солнечную радиацию. Зоар будет оснащаться специальным радиационным жилетом, а Хельга не получит защиту во время полёта.Эти манекены выбрали вследствие увеличения количества женщин-космонавтов. Тела женщин являются более уязвимыми для радиации, о чем современная наука не может не беспокоиться.