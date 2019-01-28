Предприимчивые москвичи зарабатывают на уборке снега





Ранее один час уборки снега стоил примерно 1 тыс. рублей, однако обильные осадки в эти выходные сделали их стоимость выше. Теперь час услуги рабочего стоит 6 тыс. рублей. При этом он обещает, что справится с задачей очень быстро. Если обращаться за помощью с применением крупногабаритной техники, то стоимость часа работы составляет около 18 тыс. рублей, а аренда трактора обойдется почти в 6 тыс рублей.К слову, снегопад, который начался в субботу, 26 январ,я и продлился до утра понедельника признан синоптиками самым большим. Последний раз сугробы такой величины видели 17 лет назад. Власти Москвы призвали горожан не пользоваться автомобилями, поскольку припаркованные на обочинах машины препятствуют полноценной работе коммунальщиков.