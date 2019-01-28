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«Добро пожаловать в реальность»: Блогер назвал LADA 4x4 альтернативой квадрациклу

Блогер Алексей Шишов решил поделиться с пользователями своим впечатлением об отечественном автомобиле LADA 4x4. Автор ролика рассматривает данную модель, как альтернативу квадрациклу.
«Добро пожаловать в реальность»: Блогер назвал LADA 4x4 альтернативой квадрациклу

Адексей Шишов рассказал, что приобрел «Ниву» для дочери, которую хочет научить водить автомобиль, где установлена «механика». По его мнению, каждый водитель должен это уметь. Однако он признался, что отечественный внедорожник имеет ряд недостатков. Например, большие зазоры в шестернях и трансмиссии, из-за чего на первой передаче можно прочувствовать на себе все неровности на дороге. С 1987 года не изменился громко работающий двигатель. Когда блогер ездил на LADA 4x4 за грибами в глубокий лес, то был уверен, что поворотный кулак на ней не погнется. Однако как полноценный автомобиль мужчина его не воспринимает, разве что как квадрацикл.

Подводя итог, Алексей Шишов, сказал так: «Добро пожаловать в реальность».



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:02

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