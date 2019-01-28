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Ученые предложили строить дома будущего из человеческих фекалий
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Ученые предложили строить дома будущего из человеческих фекалий

Ученые разработали технологию производства строительных материалов с содержанием отходов жизнедеятельности человека. Инновация заключается в том, что фекалии можно соединить с глиной, обработать и высушить, а затем сформировать в кирпичи. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Daily Mail со ссылкой на результаты исследований Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия).


Ученые предложили строить дома будущего из человеческих фекалий

Глиняные кирпичи, которые на четверть состоят из человеческих фекалий, уже прошли испытания на прочность. Они имеют более пористую структуру, обладают лучшей теплоизоляцией, а в процессе их производства затрачивается меньше энергии и выделяется меньше углекислого газа по сравнению с обычными кирпичами. При этом новый материал соответствует самым строгим строительным нормам.

Специалисты предполагают, что в результате внедрения новшества удастся на 30 процентов сократить объемы сточных вод, попадающих в окружающую среду. Следовательно, инновация положительно отразится и на экологии.

Эксперты отмечают, что прежде, чем кирпичи, содержащие человеческие фекалии, будут запущены в производство, необходимо провести дополнительные исследования, однако предварительные показатели являются многообещающими.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:20

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