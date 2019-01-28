Ученые предложили строить дома будущего из человеческих фекалий





Глиняные кирпичи, которые на четверть состоят из человеческих фекалий, уже прошли испытания на прочность. Они имеют более пористую структуру, обладают лучшей теплоизоляцией, а в процессе их производства затрачивается меньше энергии и выделяется меньше углекислого газа по сравнению с обычными кирпичами. При этом новый материал соответствует самым строгим строительным нормам.Специалисты предполагают, что в результате внедрения новшества удастся на 30 процентов сократить объемы сточных вод, попадающих в окружающую среду. Следовательно, инновация положительно отразится и на экологии.Эксперты отмечают, что прежде, чем кирпичи, содержащие человеческие фекалии, будут запущены в производство, необходимо провести дополнительные исследования, однако предварительные показатели являются многообещающими.