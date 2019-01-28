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НТВ покажет драму Кирилла Серебренникова «Ученик»

3 февраля в эфире телеканала НТВ состоится премьера кинофильма «Ученик», который снял режиссер Кирилл Серебренников. Драма основана на мотивах пьесы «Мученик», автором которой является немецкий драматург Мариус фон Майенбург. В 2016 году картину увидели зрители на Каннском фестивале, и она получила приз Франсуа Шале.

НТВ покажет драму Кирилла Серебренникова «Ученик»

Сюжет фильма рассказывает о школьнике Вениамине, который с головой «ушел» в религию, и с этого момента он пытается донести всем окружающим, включая свою мать Ингу и друзей, что мир окутала ложь. Он видит, что на самом деле все устроено иначе, вокруг только лицемерие, а веры нет вовсе. Теперь он хочет убедить окружающих, что ему все известно о моральных нормах, что значит хорошо, а что плохо. Вениамин, робеющий при общении со сверстниками, резко превращается в героя пьесы Мольера, Тартюфа, и убеждает публику видеть белое в черном. Спасти подростка от самого же себя решилась Елена Львовна Краснова (Виктория Исакова), которая трудится учителем биологии. В итоге окажется, что помощь понадобится уже ей.

После показа на кинофестивале Festival du nouveau cinéma (Монреаль, 2016), фильм стал обладателем премии PRIX DE L'INNOVATION DANIEL LANGLOIS. Кирилл Серебренников получил приз за лучшую режиссерскую работу, а Петр Скворцов (Вениамин), сыгравший главную роль, удостоился награды за лучшую мужскую роль. Российская актриса Юлия Ауг (мать Вениамина в фильме) пополнила свою копилку наград премией «Ника».



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:28

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