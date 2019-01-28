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Клип «Танцуй под Бузову» набрал более 8 млн просмотров

Ольга Бузова запустила флешмоб под свой новый клип.

Звезда начала активно продвигать в Сети свое последнее произведение «Танцуй под Бузову».

Клип «Танцуй под Бузову» набрал более 8 млн просмотров

Ролик был выложен в интернете примерно три недели назад. За это время количество его просмотров смогло превысить отметку в 8 миллионов просмотров, и это, судя по всему, не предел.

Однако Бузова решила в раскрутке клипа пойти еще дальше. Она объявила виртуальный флешмоб. По его условиям, каждый может прислать звезде свой танец под ее последний на данный момент хит.

Клип «Танцуй под Бузову» набрал более 8 млн просмотров

В комментариях к
[img]https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=uH6WXHbBbB4[/img]
можно встретить и ироничные послания, поскольку не всем нравится творчество звезды телестройки.
Всего за 2018 год Ольга Бузова успела порадовать поклонников несколькими клипами, которые заняли достойное место в хит-парадах. Текущий год пока еще не ознаменовался ее новыми работами.

Это и неудивительно, поскольку звезда в январе по заведенному обычаю устраивает отпуск. В этом году она уехала во французский Куршевель, где встретила очередной день рождения в милой компании.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:01

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