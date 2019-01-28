Клип «Танцуй под Бузову» набрал более 8 млн просмотров

[img]https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=uH6WXHbBbB4[/img]





Звезда начала активно продвигать в Сети свое последнее произведение «Танцуй под Бузову».Ролик был выложен в интернете примерно три недели назад. За это время количество его просмотров смогло превысить отметку в 8 миллионов просмотров, и это, судя по всему, не предел.Однако Бузова решила в раскрутке клипа пойти еще дальше. Она объявила виртуальный флешмоб. По его условиям, каждый может прислать звезде свой танец под ее последний на данный момент хит.В комментариях кможно встретить и ироничные послания, поскольку не всем нравится творчество звезды телестройки.Всего за 2018 год Ольга Бузова успела порадовать поклонников несколькими клипами, которые заняли достойное место в хит-парадах. Текущий год пока еще не ознаменовался ее новыми работами.Это и неудивительно, поскольку звезда в январе по заведенному обычаю устраивает отпуск. В этом году она уехала во французский Куршевель, где встретила очередной день рождения в милой компании.