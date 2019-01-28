Раскрыто оснащение Vivo X25 с выдвижной камерой
В Сети раскрыто оснащение мобильного телефона X25 китайской компании Vivo. Некий источник опубликовал рендеры, а также технические характеристики новинки.
Официальный анонс смартфона Vivo X25 ожидается в начале весны этого года. Если верить появившейся во Всемирной паутине информации, то устройство получит дисплей без рамок, а размер его диагонали составит 6,6 дюймов. Разработчик оснастил гаджет выдвижной передней камерой на 25 мегапикселей. На задней панели Vivo X25 будет расположен основной тройной модуль. В его состав войдут датчики на 24, 16 и 12 мегапикселей.
Функционировать девайс будет на процессоре Snapdragon 675, восьмиядерном чипсете Qualcomm Kryo 460. Потребитель получит возможность выбирать между двумя версиями смартфона: с оперативной памятью на 6 или 8 гигабайтов. Аккумулятор рассчитан на емкость в четыре тысячи мАч.
Официальный анонс смартфона Vivo X25 ожидается в начале весны этого года. Если верить появившейся во Всемирной паутине информации, то устройство получит дисплей без рамок, а размер его диагонали составит 6,6 дюймов. Разработчик оснастил гаджет выдвижной передней камерой на 25 мегапикселей. На задней панели Vivo X25 будет расположен основной тройной модуль. В его состав войдут датчики на 24, 16 и 12 мегапикселей.
Функционировать девайс будет на процессоре Snapdragon 675, восьмиядерном чипсете Qualcomm Kryo 460. Потребитель получит возможность выбирать между двумя версиями смартфона: с оперативной памятью на 6 или 8 гигабайтов. Аккумулятор рассчитан на емкость в четыре тысячи мАч.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:15