На Землю падает в три раза больше астероидов, чем во времена динозавров





В рамках исследования астрономы изучали поверхность Луны, которая, как отметил один из авторов проекта, является ближайшим соседом Земли и поэтому попадает под воздействие такого же количества астероидов. В результате научной работы специалисты выяснили, что в настоящее время Голубая планета подвергается натиску астероидов в три раза чаще, чем в древности.Однако исследователи обращают внимание, что хотя поток астероидов, направленный на Землю, и увеличивается, паниковать не стоит, так как это является абсолютно естественным процессом, и вероятность столкновения с планетой астероида, способного уничтожить человечество, крайне мала.