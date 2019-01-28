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На Землю падает в три раза больше астероидов, чем во времена динозавров

Изучив данные, собранные американским космическим агентством NASA, ученые выяснили, что астероиды как минимум в три раза больше воздействуют на Землю по сравнению со временем, когда на нашей планете обитали динозавры. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Sputniknews.


На Землю падает в три раза больше астероидов, чем во времена динозавров

В рамках исследования астрономы изучали поверхность Луны, которая, как отметил один из авторов проекта, является ближайшим соседом Земли и поэтому попадает под воздействие такого же количества астероидов. В результате научной работы специалисты выяснили, что в настоящее время Голубая планета подвергается натиску астероидов в три раза чаще, чем в древности.

Однако исследователи обращают внимание, что хотя поток астероидов, направленный на Землю, и увеличивается, паниковать не стоит, так как это является абсолютно естественным процессом, и вероятность столкновения с планетой астероида, способного уничтожить человечество, крайне мала.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:54

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