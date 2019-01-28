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SK Hynix начала разрабатывать память DDR6

SK Hynix приступила к разработке памяти DDR6. Согласно ожиданиям, новый стандарт DDR6 позволит передавать данные при скорости до 12 Гб/с.

SK Hynix начала разрабатывать память DDR6

Для разработки потребуется около шести лет, поэтому не следует ожидать готовые изделия ранее 2025 года. Речь идет о наращивании пропускной способности, объединения технологий однокристальных систем (CPU) с технологиями DRAM, включая чиплеты, показанные AMD и Intel. Фирма в ноябре показала микросхемы DDR5 на 16 Гб. Они будут запущены в производство в 2020 году. Согласно ожиданиям, на основе новых микросхем появятся планки памяти на 16 Гб, частоту 5200 МГц, а также большую высоту.

Наблюдается тренд по наращиванию числа модулей ОЗУ. При этом некоторыми материнскими платами поддерживается уже до 128 Гб. С более высокими объёмами могут работать серверные решения.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:09

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