Модераторы королевского сайта защищают Кейт Миддлтон и Меган Маркл от недоброжелателей





Хотя и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл не являются активными пользователями социальных сетей по той простой причине, что у них нет там своих персональных аккаунтов, недоброжелатели выражают свои негативные мнения и эмоции на официальной странице Кенсингтонского дворца.Большинство комментариев являются частью горячих дискуссий между почитателями Кейт Миддлтон и Меган Маркл, однако встречаются и заявления, напрямую угрожающие жизням монарших особ. По этой причине королевские ассистенты отслеживают содержание сайта, и на этот процесс у них уходит немало времени.По информации королевских модераторов, официальная страница Кенсингтонского дворца имеет 7,1 миллиона фолловеров в Instagram и 1,68 миллионов в Twitter. В основном, они оставляют сообщения положительного характера. Однако когда фанаты герцогинь начинают спорить, кто как выглядит, они, в конце концов, переходят на оскорбления.Например, один из подписчиков однажды охарактеризовал наряд герцогини Кембриджской как «унылый», разразилась перепалка, и модераторам пришлось удалить более 500 комментариев.