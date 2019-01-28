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Модераторы королевского сайта защищают Кейт Миддлтон и Меган Маркл от недоброжелателей

Персонал королевской резиденции несет огромные временные затраты на модерацию недоброжелательных комментариев, адресованных Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В основном, хейтеры с разными предпочтениями спорят между собой, возвеличивая одну герцогиню и оскорбляя другую.


Модераторы королевского сайта защищают Кейт Миддлтон и Меган Маркл от недоброжелателей

Хотя и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл не являются активными пользователями социальных сетей по той простой причине, что у них нет там своих персональных аккаунтов, недоброжелатели выражают свои негативные мнения и эмоции на официальной странице Кенсингтонского дворца.

Большинство комментариев являются частью горячих дискуссий между почитателями Кейт Миддлтон и Меган Маркл, однако встречаются и заявления, напрямую угрожающие жизням монарших особ. По этой причине королевские ассистенты отслеживают содержание сайта, и на этот процесс у них уходит немало времени.

По информации королевских модераторов, официальная страница Кенсингтонского дворца имеет 7,1 миллиона фолловеров в Instagram и 1,68 миллионов в Twitter. В основном, они оставляют сообщения положительного характера. Однако когда фанаты герцогинь начинают спорить, кто как выглядит, они, в конце концов, переходят на оскорбления.

Модераторы королевского сайта защищают Кейт Миддлтон и Меган Маркл от недоброжелателей

Например, один из подписчиков однажды охарактеризовал наряд герцогини Кембриджской как «унылый», разразилась перепалка, и модераторам пришлось удалить более 500 комментариев.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:40

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