Модераторы королевского сайта защищают Кейт Миддлтон и Меган Маркл от недоброжелателей
Персонал королевской резиденции несет огромные временные затраты на модерацию недоброжелательных комментариев, адресованных Кейт Миддлтон и Меган Маркл. В основном, хейтеры с разными предпочтениями спорят между собой, возвеличивая одну герцогиню и оскорбляя другую.
Хотя и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл не являются активными пользователями социальных сетей по той простой причине, что у них нет там своих персональных аккаунтов, недоброжелатели выражают свои негативные мнения и эмоции на официальной странице Кенсингтонского дворца.
Большинство комментариев являются частью горячих дискуссий между почитателями Кейт Миддлтон и Меган Маркл, однако встречаются и заявления, напрямую угрожающие жизням монарших особ. По этой причине королевские ассистенты отслеживают содержание сайта, и на этот процесс у них уходит немало времени.
По информации королевских модераторов, официальная страница Кенсингтонского дворца имеет 7,1 миллиона фолловеров в Instagram и 1,68 миллионов в Twitter. В основном, они оставляют сообщения положительного характера. Однако когда фанаты герцогинь начинают спорить, кто как выглядит, они, в конце концов, переходят на оскорбления.
Например, один из подписчиков однажды охарактеризовал наряд герцогини Кембриджской как «унылый», разразилась перепалка, и модераторам пришлось удалить более 500 комментариев.
Хотя и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл не являются активными пользователями социальных сетей по той простой причине, что у них нет там своих персональных аккаунтов, недоброжелатели выражают свои негативные мнения и эмоции на официальной странице Кенсингтонского дворца.
Большинство комментариев являются частью горячих дискуссий между почитателями Кейт Миддлтон и Меган Маркл, однако встречаются и заявления, напрямую угрожающие жизням монарших особ. По этой причине королевские ассистенты отслеживают содержание сайта, и на этот процесс у них уходит немало времени.
По информации королевских модераторов, официальная страница Кенсингтонского дворца имеет 7,1 миллиона фолловеров в Instagram и 1,68 миллионов в Twitter. В основном, они оставляют сообщения положительного характера. Однако когда фанаты герцогинь начинают спорить, кто как выглядит, они, в конце концов, переходят на оскорбления.
Например, один из подписчиков однажды охарактеризовал наряд герцогини Кембриджской как «унылый», разразилась перепалка, и модераторам пришлось удалить более 500 комментариев.
В мире
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:40