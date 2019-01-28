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Предполагаемый внебрачный сын Олега Яковлева дал первое интервью

Предполагаемый внебрачный сын экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева впервые дал интервью. Молодой человек стал героем программы «Прямой эфир», во время подготовки к которой также сделал ДНК-тест.

Предполагаемый внебрачный сын Олега Яковлева дал первое интервью


После смерти экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева прошло уже 1,5 года, но практически все его знакомые и близкие до сих пор не смирились с утратой, ведь всё произошло довольно быстро и неожиданно. Особенно окружающих удивило то, что ранее проблем со здоровьем у артиста не наблюдалось. На днях в эфир вышел новый выпуск программы «Прямой эфир», героем которого стал 20-летний парень по имени Игорь Яковлев, назвавший себя внебрачным сыном певца. Предполагаемый родственник рассказал, что отец часто навещал его, дарил подарки и водил в разные интересные места. Кроме того, несмотря на любовь к сыну, Яковлев знал, что в воспитании иногда нужно и прикрикнуть строгим тоном. Поддержать парня приехала и Татьяна Яковлева — покойный артист всегда представлял ее на публике, как свою племянницу. Несмотря на появившиеся слухи, что именно она родила Яковлеву внебрачного сына, женщина рассказала, что никогда между ней и артистом не было никаких связей, кроме родственных. Он, как оказалось, всегда помогал ей материально, поддерживал морально и выручал в трудные периоды. Также она призналась, что покойный экс-солист «Иванушек International» не является биологическим отцом Игоря, но сам всегда считал мальчика сыном, дал ему родительскую любовь, свою фамилию и отчество, а также всегда обеспечивал его.

Предполагаемый внебрачный сын Олега Яковлева дал первое интервью

Татьяна Яковлева, согласно результатам ДНК-теста, оказалась настоящей матерью 20-летнего внебрачного сына артиста. Скрывала себя и ребёнка от общественности исключительно потому, что так хотел сам певец. Сейчас завить о себе на всю страну женщина решила из-за наследства Олега Яковлева, за которое вдруг решила бороться и его экс-сожительница Александра Куцевол, заявившая, что они успели тайно пожениться ещё в 2012 году.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:18

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