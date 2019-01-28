Телескоп Hubble сделал уникальный снимок с детальным изображением Вселенной





С помощью телескопа Hubble ученым удается заполучить снимки, которые позволяют изучить космическое пространство. А не так давно аппарату удалось запечатлеть самое детальное изображение Вселенной. Астрономы тщательно изучили и обработали полученные телескопом Hubble изображения. В результате им удалось выяснить, что ряд галактик может обладать размерами практически в 2 раза больше, чем ранее предполагали ученые.На данный момент специалисты собираются улучшить качество снимков отдаленных галактик небольшого размера, а также расширенных областей скопившихся огромных светил. Эксперты признаются, что получить изображение Вселенной с так называемым «потерянным светом», они смогли благодаря усовершенствованному способу обработки изображений.