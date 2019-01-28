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Телескоп Hubble сделал уникальный снимок с детальным изображением Вселенной

Астрономам удалось с помощью телескопа Hubble сделать весьма необычное фото космоса. Специалисты назвали его детальным изображением Вселенной с «потерянным светом».

Телескоп Hubble сделал уникальный снимок с детальным изображением Вселенной

С помощью телескопа Hubble ученым удается заполучить снимки, которые позволяют изучить космическое пространство. А не так давно аппарату удалось запечатлеть самое детальное изображение Вселенной. Астрономы тщательно изучили и обработали полученные телескопом Hubble изображения. В результате им удалось выяснить, что ряд галактик может обладать размерами практически в 2 раза больше, чем ранее предполагали ученые.

На данный момент специалисты собираются улучшить качество снимков отдаленных галактик небольшого размера, а также расширенных областей скопившихся огромных светил. Эксперты признаются, что получить изображение Вселенной с так называемым «потерянным светом», они смогли благодаря усовершенствованному способу обработки изображений.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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