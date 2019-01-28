Volvo анонсировал появление автомобиля V60 Cross Country в России





Представители Volvo заявили, что модифицированный универсал будет отличаться появлением полного привода, дополнительного кузовного оснащения, а также увеличением дорожного просвета. Разработчики подчеркнули, что новинка получит повышенную проходимость. Cross Country оснастят системой безопасности City Safety. При желание покупатель может приобрести систему полуавтономного вождения Pilot Assist.Изначально российская потребительская аудитория сможет купить Volvo V60 Cross Country только с одним вариантом силовой установкой. В нее будет входить турбированный двигатель Т5 с объемом 2 литра и четырьмя цилиндрами. При этом мотор получит мощность в 250 лошадиных сил. В комплект к нему будет предоставлена 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin.На сегодняшний день производитель еще не назвал стоимость модифицированного автомобиля. Однако некоторые источники говорят о том, что цена новинки будет стартовать от 1 648 000 рублей.