Мария Голубкина показала общий снимок с молодым Иваном Охлобыстиным

Судя по фотографии, она была сделана много лет назад, когда Мария Голубкина и Иван Охлобыстин были достаточно молоды. Однако точный год и день артистка уточнять не стала. Подписчики мгновенно отреагировали на новый пост актрисы и отметили, что время пошло ей на пользу, поскольку сейчас она выглядит намного лучше. Без внимания не остался и ее коллега, ведь многие считают, что актрисе очень повезло с отличным приятелем и верным другом.Также читатели блога Марины Голубкиной уверены, что их дуэт наполнен энергией, а присущее обоим чувство юмора дополняет их творческий союз. Многие поблагодарили ее за предоставленную возможность поностальгировать о прежних временах.