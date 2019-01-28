Филипп Киркоров положительно оценил свою копию из картона для измерения сугробов

Филипп Бедросович обнародовал в соцсети фото, на котором запечатлена его фигура из картона, достигающая в высоту 190 сантиметров. Под снимком артист оставил пост, в котором заявил, что это является неожиданной мерой «исчисления». Поп-король отметил, что в Санкт-Петербурге журналисты провели исследование, измерив высоту сугробов крайне необычным методом, а именно с помощью «картонного Киркорова». Публикация в течение восьми часов собрала свыше 22 тысяч одобрительных лайков и более 330 комментариев.Фолловеры сказали, что они просто в восторге от задумки журналистов, отметив, что их кумир хорошо выглядит даже при замере сугробов. Некоторые фанаты под фото певца стали писать стихотворения, посвященные оригинальной идеи авторов из Санкт-Петербурга.