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Филипп Киркоров положительно оценил свою копию из картона для измерения сугробов

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров положительно оценил эксклюзивную задумку Санкт-Петербургских репортеров, измеряющих высоту сугробов его картонной копией. Свое впечатления певец описал в своем Instagram-аккаунте.

Филипп Киркоров положительно оценил свою копию из картона для измерения сугробов


Филипп Бедросович обнародовал в соцсети фото, на котором запечатлена его фигура из картона, достигающая в высоту 190 сантиметров. Под снимком артист оставил пост, в котором заявил, что это является неожиданной мерой «исчисления». Поп-король отметил, что в Санкт-Петербурге журналисты провели исследование, измерив высоту сугробов крайне необычным методом, а именно с помощью «картонного Киркорова». Публикация в течение восьми часов собрала свыше 22 тысяч одобрительных лайков и более 330 комментариев.

Фолловеры сказали, что они просто в восторге от задумки журналистов, отметив, что их кумир хорошо выглядит даже при замере сугробов. Некоторые фанаты под фото певца стали писать стихотворения, посвященные оригинальной идеи авторов из Санкт-Петербурга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:34

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