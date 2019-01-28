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Под рестораном в центре Лиссабона нашли древнеримское кладбище

В центральной части Лиссабона археологи обнаружили древнеримское кладбище. Его возраст составляет примерно две тысячи лет, расположено оно под одним из местных ресторанов.
Под рестораном в центре Лиссабона нашли древнеримское кладбище

Исследователи нашли 25 захоронений и урны, в которых находились кремированные останки людей. Также обнаружены более поздние артефакты, среди которых имеются фрагменты керамики. Последние датированы XV-XVI веками.

Результаты археологических раскопок показали, что еще 3,2 тысячи лет тому назад здесь существовало крупное финикийское поселение. Когда шли Пунические войны, римляне включили Олисипо (бывшее название Лиссабона) в состав Римской республики. Тогда граждан наделили правом на самоуправление и освободили от уплаты налогов.

Позже Олисипо присоединили к небольшой провинции Лузиатия. Город обнесли стенами из-за регулярных налетов местного племени. Когда правил император Октавиан Август, римляне возвели большой театр, несколько храмов, жилые дома, бани, некрополь. Под их властью город находился до начала V века.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:25

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