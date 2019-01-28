Под рестораном в центре Лиссабона нашли древнеримское кладбище





Исследователи нашли 25 захоронений и урны, в которых находились кремированные останки людей. Также обнаружены более поздние артефакты, среди которых имеются фрагменты керамики. Последние датированы XV-XVI веками.Результаты археологических раскопок показали, что еще 3,2 тысячи лет тому назад здесь существовало крупное финикийское поселение. Когда шли Пунические войны, римляне включили Олисипо (бывшее название Лиссабона) в состав Римской республики. Тогда граждан наделили правом на самоуправление и освободили от уплаты налогов.Позже Олисипо присоединили к небольшой провинции Лузиатия. Город обнесли стенами из-за регулярных налетов местного племени. Когда правил император Октавиан Август, римляне возвели большой театр, несколько храмов, жилые дома, бани, некрополь. Под их властью город находился до начала V века.