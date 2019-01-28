В Нью-Йорке суд заставил Apple открыть мужчине доступ к iCloud его покойного супруга





В Нью-Йорке по решению местного суда Apple обязана открыть мужчине доступ к iCloud на смартфоне его покойного супруга. Со слов заявителя, с момента смерти мужа по имени Рик Суизи прошло уже два года, но компания всё ещё не предоставила данные для входа в облачное хранилище, откуда тот хочет скачать семейные фотографии. Ранее представители Apple уже вели диалог с заявителем, отметив, что готовы сбросить текущий пароль, но только при наличии у него на руках официального решения суда.Сложности с доступом возникли из-за закона в США, согласно которому предоставление данных, хранящихся в облачных папках ,осуществляется исключительно по решению суда, или же при наличии соответствующего упоминания в завещании покойного.