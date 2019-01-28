Актриса Вера Васильева рассказала, как к ней домогался режиссер Иван Пырьев





В 23 года Вера Васильева стала популярной звездой советского кинематографа. Прославилась она благодаря киноленте «Сказание о земле Сибирской», где Васильева сыграла Настю Гусенкову — девушку из деревни. Актриса настолько вжилась в роль, что на улице прохожие у нее постоянно спрашивали, какая погода в Сибири. Но она не знала, как ответить, ведь в Сибири она не бывала, а съемки проходили в Подмосковье.За съемки в фильме Вера Васильева получила большие по тем временам деньги. Гонорара ей хватило на покупку пальто с песцовым воротником. Однако все требует расплаты. В книге Вера Васильева вспоминала, что режиссер Иван Пырьев позвал ее к себе в номер и спросил, как она будет его благодарить за успех. Молодая актриса испугалась и выбежала из комнаты. Она добавила, что не винит режиссера, ведь, возможно, это просто ее домыслы и безумная ошибка. Сейчас 93-летняя актриса Театра сатиры готовится к бенефису.