АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Фитнес-браслеты часто ошибаются в измерении показателей здоровья
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Актриса Вера Васильева рассказала, как к ней домогался режиссер Иван Пырьев

Советская и российская театральная актриса Вера Васильева рассказала об эпизоде домогательства со стороны режиссера Ивана Пырьева. В своей автобиографии артистка вспоминала, как после съемок в фильме «Сказание о земле Сибирской» ее к себе в номер позвал постановщик ленты и задал недвусмысленный вопрос.
Актриса Вера Васильева рассказала, как к ней домогался режиссер Иван Пырьев

В 23 года Вера Васильева стала популярной звездой советского кинематографа. Прославилась она благодаря киноленте «Сказание о земле Сибирской», где Васильева сыграла Настю Гусенкову — девушку из деревни. Актриса настолько вжилась в роль, что на улице прохожие у нее постоянно спрашивали, какая погода в Сибири. Но она не знала, как ответить, ведь в Сибири она не бывала, а съемки проходили в Подмосковье.
Актриса Вера Васильева рассказала, как к ней домогался режиссер Иван Пырьев

За съемки в фильме Вера Васильева получила большие по тем временам деньги. Гонорара ей хватило на покупку пальто с песцовым воротником. Однако все требует расплаты. В книге Вера Васильева вспоминала, что режиссер Иван Пырьев позвал ее к себе в номер и спросил, как она будет его благодарить за успех. Молодая актриса испугалась и выбежала из комнаты. Она добавила, что не винит режиссера, ведь, возможно, это просто ее домыслы и безумная ошибка. Сейчас 93-летняя актриса Театра сатиры готовится к бенефису.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volvo анонсировал появление автомобиля
Модераторы королевского сайта защищают
Филипп Киркоров положительно оценил
Под рестораном в центре Лиссабона нашли
Предполагаемый внебрачный сын Олега
В Нью-Йорке суд заставил Apple открыть
Солнечный зонд «Паркер» приступает ко
Яна Рудковская показала семейное фото в
В Австралии прожившие вместе 70 лет
Прежний состав коллектива «Serebro»
Сибирские учёные вырастили настоящий
Названы самые продвинутые гаджеты,
В Северной Каролине черный медведь спас
Актриса Вера Васильева рассказала, как
Антон Немцов назвал сына в честь
У рэпера XXXTentacion через семь
Дмитрий Тарасов признался, что на
«Офицеры России» хотят проверить
Показан пуленепробиваемый внедорожник
Анжелика Варум рассказала фанатам, как
Уроженка Брянска в тираже «Русского
Chevrolet представила спецверсию
Mercedes-Benz объявил об отзыве с
Мария Порошина ради денег выйдет из
Похищение картины Куинджи и кража шубы
Компания LG приступает к исследованиям
Стал известен среднемесячный доход
Оливье и «Советское шампанское» назвали
Известную певицу Кэти Топурию сравнили
Фотошпионы зафиксировали обновлённый
Просмотреть все новости