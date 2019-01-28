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«Офицеры России» хотят проверить биографию Шабаева

Глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить Евгения Шабаева. Мужчина регулярно дает интервью иностранным СМИ, в которых обсуждает Россию. Со слов Сергея Липового, Шабаев также утверждает, что является казачьим атаманом объединения «Ховрино».
«Офицеры России» хотят проверить биографию Шабаева

На днях информационное агентство Reuters выпустило материал о бойцах российских ЧВК, которые сейчас якобы находятся в Венесуэле и охраняют президента Мадуро. В своей статье ИА ссылается на «атамана» Евгения Шабаева, чьи голословные заявления являются единственным подтверждением нахождения россиян в латиноамериканской стране.

Ранее РИА ФАН опубликовало расследование, в котором говорится, что Шабаев никогда не был участником боевых действий. Кроме того, активисты сообщили о его возможном участии в незаконной продаже воинских наград.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:16

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