«Офицеры России» хотят проверить биографию Шабаева
Глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить Евгения Шабаева. Мужчина регулярно дает интервью иностранным СМИ, в которых обсуждает Россию. Со слов Сергея Липового, Шабаев также утверждает, что является казачьим атаманом объединения «Ховрино».
На днях информационное агентство Reuters выпустило материал о бойцах российских ЧВК, которые сейчас якобы находятся в Венесуэле и охраняют президента Мадуро. В своей статье ИА ссылается на «атамана» Евгения Шабаева, чьи голословные заявления являются единственным подтверждением нахождения россиян в латиноамериканской стране.
Ранее РИА ФАН опубликовало расследование, в котором говорится, что Шабаев никогда не был участником боевых действий. Кроме того, активисты сообщили о его возможном участии в незаконной продаже воинских наград.
На днях информационное агентство Reuters выпустило материал о бойцах российских ЧВК, которые сейчас якобы находятся в Венесуэле и охраняют президента Мадуро. В своей статье ИА ссылается на «атамана» Евгения Шабаева, чьи голословные заявления являются единственным подтверждением нахождения россиян в латиноамериканской стране.
Ранее РИА ФАН опубликовало расследование, в котором говорится, что Шабаев никогда не был участником боевых действий. Кроме того, активисты сообщили о его возможном участии в незаконной продаже воинских наград.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:16