«Офицеры России» хотят проверить биографию Шабаева





На днях информационное агентство Reuters выпустило материал о бойцах российских ЧВК, которые сейчас якобы находятся в Венесуэле и охраняют президента Мадуро. В своей статье ИА ссылается на «атамана» Евгения Шабаева, чьи голословные заявления являются единственным подтверждением нахождения россиян в латиноамериканской стране.Ранее РИА ФАН опубликовало расследование, в котором говорится, что Шабаев никогда не был участником боевых действий. Кроме того, активисты сообщили о его возможном участии в незаконной продаже воинских наград.