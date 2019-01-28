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Яна Рудковская показала семейное фото в костюмах Микки Маусов

На странице в Instagram Яна Рудковская показала своим подписчикам семейное фото в костюмах Микки Маусов. Поклонники звездной семьи пришли в восторг от данного снимка.

Яна Рудковская показала семейное фото в костюмах Микки Маусов

Яна Рудковская часто делится с фанатами фотографиями и видео. Она любит рассказывать поклонникам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад на странице продюсера в Instagram появилось новое фото. На снимке запечатлены Яна Рудковская ее супруг Евгенией Плющенко и их сын Александр. В комментарии она коротко написала: "Семья Микки Маусов".

Яна Рудковская показала семейное фото в костюмах Микки Маусов

Подписчики продюсера отреагировали моментально. Они начали писать: "Семейка Mickey Mous это круто, особенно ее светлая сторона", "Супер позитивчик!", "Очень креативное фото!", "Обожаю вашу семью, вы супер", "Замечательное фото, которое вызывает позитивные эмоции", "Снимок просто класс, очень прикольно получились". Пост набрал более 17 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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