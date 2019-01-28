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Солнечный зонд «Паркер» приступает ко второму сближению с Солнцем

Солнечный зонд «Паркер» приступает ко второму сближению с Солнцем, которое произойдёт на дистанции в 24 млн километров от светила. Согласно плану миссии, контрольной точки второго круга аппарат достигнет в апреле 2019 года.

Солнечный зонд «Паркер» приступает ко второму сближению с Солнцем

Запущенный в космос летом прошлого года солнечный зонд «Паркер» готовится ко второму сближению с Солнцем. В апреле 2019 года, согласно данным на сайте миссии, аппарат достигнет минимальной дистанции со звездой в 24 млн километров, после чего передаст на Землю второй пакет данных и начнёт подготовку к третьему научному кругу, которых всего нужно совершить 24. Ещё на этапе разработки зонда в 2008 году учёные чётко определили основные его задачи, главной из которых стал сбор данных о характеристиках солнечного ветра, анализ атмосферы и электромагнитных полей вокруг Солнца.

Оборудованный мощной системой охлаждения и теплозащитным покрытием зонд «Паркер» уже передал на Землю все данные и снимки, собранные во время первого сближения с Солнцем. Последним его полётом вокруг Звезды станет сближение на дистанцию в 6 млн километров, которое запланировано на конец 2024 года.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 15:05

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