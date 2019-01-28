Солнечный зонд «Паркер» приступает ко второму сближению с Солнцем





Запущенный в космос летом прошлого года солнечный зонд «Паркер» готовится ко второму сближению с Солнцем. В апреле 2019 года, согласно данным на сайте миссии, аппарат достигнет минимальной дистанции со звездой в 24 млн километров, после чего передаст на Землю второй пакет данных и начнёт подготовку к третьему научному кругу, которых всего нужно совершить 24. Ещё на этапе разработки зонда в 2008 году учёные чётко определили основные его задачи, главной из которых стал сбор данных о характеристиках солнечного ветра, анализ атмосферы и электромагнитных полей вокруг Солнца.Оборудованный мощной системой охлаждения и теплозащитным покрытием зонд «Паркер» уже передал на Землю все данные и снимки, собранные во время первого сближения с Солнцем. Последним его полётом вокруг Звезды станет сближение на дистанцию в 6 млн километров, которое запланировано на конец 2024 года.